Benji rilancia con i Finley la super hit estiva “Dove e quando” in versione pop punk

Benji, negli ultimi anni conosciuto nel suo percorso da solista come B3N, ha annunciato nei giorni scorsi sui social che è in arrivo per l’estate 2023 una collaborazione con i Finley. Quello che al momento non ha ancora svelato, ma che vi sveliamo noi di All Music Italia in anteprima, è qual’è il titolo del brano… si tratta di Dove e Quando.

Ora qualcuno di voi si starà magari chiedendo se è un caso di omonimia visto che Dove e quando è anche il titolo della più famosa hit estiva del duo di cui faceva parte Benji, ovvero Benji & Fede.

Assolutamente no… si tratta infatti dello stesso brano che riprende vita nel 2023 in una nuova versione, come si usava fare nei primi anni 2000 con tanti pezzi pop, per esempio Umbrella di Rihanna che acquisisce un nuovo mood grazie ad una band. In questo caso una band, i Finley, con uno dei suoi interpreti originali. Ecco come Benji ha parlato di questa operazione:

“Dovete sapere che a inizio anni 2000 c’era questa cosa bellissima in cui le band prendevano delle canzoni pop, ma proprio super pop, tipo Britney Spears, Rihanna, e poi le rifacevano in versione pop punk o punk rock, quindi con chitarre elettriche, batterie… questa cosa si chiamava ‘Punks Goes Pop.

Io con i Finley abbiamo deciso insieme di riportare questa cosa qui in Italia nel 2023. La canzone che uscirà il 26 maggio a mezzanotte è un remix, ovvero una cover rifatta di una canzone super super pop…”

Dove e quando venne lanciata da Benji & Fede esattamente quattro anni fa, nel maggio del 2019, diventando la più grande hit di Benji & Fede. Con questo brano infatti i due artisti raggiunsero la numero #1 della classifica FIMI singoli, la sesta posizione nella classifica dei singoli più venduti/streammati dell’anno e conquistarono ben cinque dischi di platino per le oltre 250.000 copie vendute.

La nuova versione del brano realizzata da Benji con i Finley sarà fuori da venerdì 26 maggio 2023.