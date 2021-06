Battiti Live 2021 diventa Radio Norba Cornetto Battiti Live. Ecco il cast ufficiale completo con quasi 80 artisti

Battili Live 2021 Cast. Arriva la conferma ufficiale… quest’anno la manifestazione di Radio Norba, in onda da luglio su Italia 1, cambia nome grazie al nuovo sponsor, il Cornetto Algida diventando così Radio Norba Cornetto Battiti Live 2021.

A svelarlo è stato il presidente della Radio, Marco Montrone, che ha anche anticipato il cast dell’edizione 2021 che si esibirà a partire dal 25 giugno in 16 città pugliesi (con palco principale a Otranto) per un totale di sei puntate televisive condotte da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci (ve ne abbiamo parlato qui nel dettaglio).

Lo show, prima della messa in onda di luglio su Italia 1 sarà trasmesso in diretta su Radio Norba, Radio Norba Tv e Telenorba in Cinque serate spettacolari, per la precisione il 25, 27 e 29 giugno e l’1 e 3 luglio.

E per i 45 anni di Radio Norba quest’anno Marco Montrone ha fatto un lavoro encomiabile tra artisti italiani e internazionali con quasi 80 artisti che saliranno sul palco della manifestazione (peccato solo per la quasi nulla presenza di artisti emergenti, quelli per cui più di tutti servirebbe una ripartenza e che invece radio e tv stanno ignorando).

Battiti Live produzione

La squadra produttiva televisiva dello show è formata dal regista Luigi Antonini (X Factor, Felicissima Sera con Pio e Amedeo), Luigi Maresca (scenografie), Massimo Pascucci (fotografia), Marco Pantaleo (autore), Antonio Tocci, Pasquale Sabatelli (casting artistico), Dino D’Alessandro (direzione tecnica).

Le esibizione degli stage collaterali saranno curati da Dinamo Film in collaborazione con International Sound (regia di Mario Bucci). Direzione esecutiva Music Art Managment di Carlo Gallo.

Il corpo di ballo sarà guidato da Federica Posca, con la partecipazione, tra gli altri, di Tommaso Stanzani da Amici 2021

Allo spettacolo potranno assistere 400 persone, con posti a sedere pre assegnati su una tribuna fronte palco, nel pieno rispetto di tutte le disposizioni previste dal protocollo anticn Covid. L’ingresso è come sempre gratuito, ma su prenotazione su www.radionorba.it.

Ma ora è giunto il momento di conoscere gli artisti che saliranno sul palco di Radio Norba Cornetto Battiti Live 2021. Clicca in basso su continua…