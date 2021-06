Battiti Live 2021: iniziano a trapelare i primi nomi del cast da Sangiovanni ai Måneskin

Battiti Live 2021 cast. Sta per tornare la manifestazione musicale estiva di Radio Norba in onda da luglio su Italia 1 per cinque puntate più uno special Best of.

Anche quest’anno la manifestazione sarà registrata a giugno e trasmessa in contemporanea su Radio Norba Tv e Telenorba) per poi essere messa in onda con su Italia 1 nel mese di luglio.

Confermati alla conduzione il Direttore artistico di Radio Norba, Alan Palmieri e, per la quinta volta consecutiva, Elisabetta Gregoracci reduce quest’anno dall’esperienza dal Grande Fratello Vip. Con i collegamenti di Maria Sole Pollio.

Anche nel 2021, viste le norme di emergenza sanitaria per il Covid-19, Battiti Live 2021 si svolgerà con un palco principale ad Otranto, al Castello Aragonese, e avrà poi 3 stage a puntata in altre location della Puglia. Per la precisione: Alberobello, Altamura, Andria, Bari, Brindisi, Castellana Grotte, Foggia, Gallipoli, Lecce, Mesagne, Molfetta, Ostuni, Taranto, Trani e Vieste.

