Bartolini presenta il suo terzo album d’inediti, “TILT”

Già disponibile in tutti i digital store, “TILT” (Carosello Records) è il nuovo album di Bartolini, cantautore e polistrumentista che ha lasciato la Calabria per trasferirsi a Roma, facendo prima tappa a Manchester.

Il disco, il terzo in carriera, è un progetto discografico più adulto e maturo rispetto ai precedenti, ma anche spensierato, giocoso, verace e indissolubilmente legato alle influenze alternative rock che hanno formato l’artista durante la sua adolescenza.

“C’è un anno e mezzo di vita dietro questo disco. Un ciclo che ha attraversato slanci creativi e dubbi profondi, battute d’arresto e ritorni di fiamma. Ma con questi si sono presentate anche paura, solitudine ed esaurimento. Da qui è stato TILT: l’ansia che straripa di fronte alle scadenze, alle scelte difficili e alle crisi personali.

Dopo Forever, ho scelto nuovamente il mio vissuto come punto di partenza del racconto, ma in una chiave differente e più profonda. Dove Forever descriveva il mio rifugio ideale attraverso le sensazioni della mia adolescenza e delle mie origini, TILT racconta il momento di inevitabile confronto con la vita adulta e con ciò che la definisce: la musica, una relazione e anche la stessa città di Roma.

Un delicato equilibrio, una pila di bicchieri che a volte riesco a tenere in piedi e altre no. Questo cambiamento si riflette anche nell’inclusione di nuove sonorità. Ed ecco che, per la prima volta, al fianco delle più familiari chitarre, fanno la loro comparsa influenze jangle e r&b”.

BARTOLINI, “tilt”

“TILT” è stato anticipato dai singoli “Cimitero“, canzone in apparenza leggera e spensierata che esorcizza l’elaborazione di un lutto, e “Chicco“, alternative banger realizzata in collaborazione con Tripolare che elogia il bambino interiore e affronta l’inevitabile momenti di crescita e responsabilizzazione di fronte alla vita adulta.