Bartolini lancia il singolo “Diverso” e torna live. Prossime tappe Livorno e Milano

Bartolini Diverso testo e significato. Dopo aver pubblicato lo scorso giugno con Carosello Records l’album Bart forever, Bartolini torna con un nuovo singolo, vera e propria bonus track dell’album.

Il cantautore, dopo i live al MI AMI e a Villa Ada di quest’estate, è tornato sul palco con concerto al Monk di Roma l’1 dicembre scorso. I prossimi appuntamenti sono previsti per il 10 dicembre al The Cage di Livorno e il 15 dicembre all’Arci Bellezza di Milano.

Bartolini diverso significato del brano

Nel nuovo singolo Bartolini evidenzia il suo lato più pop e sperimenta incursioni rap nel cantato. Il pezzo inizia con l’affacciarsi di una chitarra. Prima leggera, un po’ eterea; poi sempre più determinata. Il ritmo corre, l’energia cresce. Si sente la frenesia della città, si parla del dolore di una relazione finita e si cercano i benefici di una nuova solitudine forzata.

Il brano, fuori dal 22 novembre scorso, chiude idealmente il disco, tra la frenesia della città e una relazione finita.

Diverso si mantiene in linea con la leggerezza creativa del periodo Bart Forever, e allo stesso tempo conserva un’identità sonora in cui la chitarra vuole sempre di più il suo ruolo da protagonista. La produzione è dello stesso Bartolini con Matteo Domenichelli e Andrea Messina.

Bartolini DIVERSO TESTO e audio

Quando sono con te, mi sento diverso

Però senza di te, purtroppo sto meglio

Adesso sto correndo, adesso sto correndo

E non ho troppo tempo, nessuno può buttarmi giù

Senza senso, come tutte quelle volte che mi tratti come amico e poi

Lo ricordo, tutto il male che ho provato per dimenticarlo

Mi vieni in mente, ma quasi sempre, dolore al petto, poi mi distraggo

Ti proteggo, vorrei solo non uccidere per dimostrarlo e poi

lo ricordo, tutto il male che ho provato però poi rimango

smettila di dire tutto che non vuoi, smettila x3

RIT x2

Quando sono con te, mi sento diverso

Però senza di te, purtroppo sto meglio

Adesso sto correndo, adesso sto correndo

E non ho troppo tempo, nessuno può buttarmi giù

Forse non ne vale la pena

E se il mio mondo è strano a te non interessa

Non vedi che non parlo

Non vedi che non mangio

Non vedi che non riesco più a fidarmi della gente

Forse non ne vale la pena

E se il tuo mondo è strano a me non interessa

Non vedi che non riesco più a fidarmi di te

RIT x2

Quando sono con te, mi sento diverso

Però senza di te, purtroppo sto meglio

Adesso sto correndo, adesso sto correndo

E non ho troppo tempo, nessuno può buttarmi giù

Forse non ne vale la pena

Lo so il mio mondo è strano, ma a me non interessa

Purtroppo sto meglio

Foto di copertina di Silvia Violante Rouge