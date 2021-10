Fuori il video di “Vieni e abbraccia il sole”, nuovo singolo di Barbara Bert con Gianni Donzelli degli Audio 2

Barbara Bert lancia il video del suo ultimo singolo, Vieni e abbraccia il sole, in duetto con Gianni Donzelli degli Audio 2.

Online il videoclip del nuovo singolo “Vieni e abbraccia il sole” feat. Gianni Donzelli (AUDIO 2)

Il brano, uscito su tutte le piattaforme digitali per DDA Records, è stato anticipato nel mese di agosto sulle reti Mediaset, e vede l’artista carrarina collaborare con lo storico cantante degli Audio 2 che di questa canzone è anche autore della parte musicale. Il testo invece vede la partecipazione di Mimma Leone.

Vieni e abbraccia il sole descrive un amore estivo coinvolgente ma, purtroppo, molto breve. Produzione e arrangiamenti sono stati curati da Marco Della Bona, in arte Jericho, per la DDA Records.

Qui a seguire potete vedere il videoclip ufficiale, girato in Versilia, ideato e realizzato da Laura Grossi e Antonio Rafanelli con l’aiuto del camera operator Simone Tarca e il makeup di Fabrizio Bertoneri.

Conosciamo meglio Barbara Bert

Barbara Bertoloni, in arte Barbara Bert, nasce a Carrara (MS).

Fin da piccolo ha studiato canto e partecipato a concorsi musicali. Negli anni ha conquistato diversi apprezzamenti come quelli di Teddy Reno al Festival degli Sconosciuti di Ariccia, al Premio Mia Martini e al Video Festival Live di Cattolica. La sua gavetta l’ha vista esibirsi tra piano bar e Orchestre del Circuito dell’allora RadioZeta divenendo voce femminile di alcune delle più importanti orchestre di liscio.

Amante della musica leggera e dell’interpretazione viene notata e contattata dal manager dei Milk and Coffee (complesso romano che ebbe grande successo negli anni ottanta) per diventare la “moretta” del gruppo e lavorando in Italia e Europa a partire dal 2014.

Nel 2018 inizia la carriera da solista con l’uscita del singolo Souvenir. La canzone reca la firma di Giovanni Germanelli e Francesco Mignogna. Con questa canzone ha conquistato il primo posto nella classifica emergenti Airplay.

A questo brano hanno fatto seguito a dicembre 2018 Mon amour e, nel marzo del 2019, un brano realizzato per un progetto Israeliano, Un fiore tra la neve (di Alberto Zeppieri e Shai Ravizada)

Seguiranno a maggio 2019 Come i mari degli atlanti e, a dicembre, il suo primo album da solista PROFILI DI DONNA fuori su etichetta DDA Records.

Nel 2020 duetta con il comico Marco Milano, in arte Mandy Mandy e pubblica il singolo contro il bullismo Profilo di donna (brano autobiografico il cui video supera le 310.000 visualizzazioni) con cui ottiene numerosi riconoscimenti in varie scuole italiane per il tema trattato.

Il 2021 inizia con un nuovo estratto dall’album, Cuori di ossigeno, scritto per lei da Bungaro, e pubblica un mini concerto live diviso in tre parti che raccoglie molti dei brani compresi nel suo primo album e rivisitati in chiave acustica con l’ausilio del piano di Marco Della Bona in arte Jericho.

Ad agosto un Teaser annuncia sulle reti Mediaset il ritorno con un singolo che verrà lanciato a metà settembre, Vieni e abbraccia il sole.

Questo è il suo sito ufficiale.