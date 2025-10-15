15 Ottobre 2025
di
Fabio Gattone
Blogger
News
Condividi su:
15 Ottobre 2025

Barbara Bert canta positività e ottimismo nel singolo “Dammi un sorriso”

Con questo brano l'artista carrarese non è più solo interprete, ma assume per la prima volta la nuova veste di cantautrice

News di Fabio Gattone
Condividi su:

Dammi un sorriso è il titolo del nuovo singolo di Barbara Bert (all’anagrafe, Barbara Bertoloni). Il brano, in rotazione radiofonica e negli store digitali dal 29 settembre 2025, esprime il piacere di stare bene con le persone amate.

La canzone fa seguito alla pubblicazione del singolo Chiga Chica boom boom, uscito il 3 giugno 2025. Con quest’ultimo brano dal sabor caraibico tutto da ballare, l’artista ha voluto trasmettere un messaggio profondo. Le protagoniste, imprigionate in gabbie dorate, decidono di trovare la chiave per la libertà e tornare a respirare dopo un periodo non semplice.

Barbara Bert lancia il brano "Dammi un sorriso"

Anche nel nuovo pezzo Dammi un sorriso, Barbara Bert si fa portatrice di un messaggio forte usando un sound ritmato e allegro. “Dammi un Sorriso” – spiega l’artista – “ha un sound accattivante, una canzone pop dance che trasporta dalle prime note in un mondo parallelo, donandoci quel sorriso che vorremmo vedere ogni giorno sulle labbra delle persone amate. Ringrazio chi ha collaborato con me in questa nuova avventura, belle anime musicali che hanno sposato il progetto”.

Il singolo nasce in collaborazione con l’etichetta discografica indipendente Helimds Records del produttore Ciro Mitola; e con il dj e producer Andrea Cecchini. Inoltre, in questo brano Barbara Bert non figura solo come interprete, ma indossa la veste inedita di cantautrice.

Barbara Bert, il testo di “DAMMI UN SORRISO”

Cammino in questa città, tra mille volti e mille storie,
Cerco un po’ di luce, in questa giornata che si sfoglia.
Il cielo grigio sopra me, ma il cuore ancora spera,
Perché so che un sorriso può cambiare questa sera.

Dammi un sorriso, fallo brillare,
Dammi un sorriso, non lasciarmi andare,
Dammi un sorriso, è la mia verità,
Dammi un sorriso, e tutto andrà bene, sai.

Tra le nuvole di pensieri, trovo un motivo per sperare,
Un gesto semplice, un sorriso, può farci volare.
Non serve molto, solo un attimo di calore,
Per trasformare il dolore in un fiore.

Dammi un sorriso, fallo brillare,
Dammi un sorriso, non lasciarmi andare,
Dammi un sorriso, è la mia verità,
Dammi un sorriso e tutto andrà bene, sai.

E anche se il mondo sembra cadere giù,
Un sorriso può cambiare tutto, tu lo sai,
Non smettere mai di sorridere,
Perché il sole tornerà e ci farà brillare.

Dammi un sorriso, fallo brillare,
Dammi un sorriso, non lasciarmi andare,
Dammi un sorriso, è la mia verità,
Dammi un sorriso e tutto andrà bene, sai.

Dammi un sorriso e il mondo sarà più bello,
Dammi un sorriso e il cuore si farà più leggero.

Vuoi dire la tua su questa notizia? Seguici e commenta sui nostri profili social:

Facebook
X
Threads
Instagram

All Music Italia

Articoli più letti

Annalisa Esibizionista testo e significato 1

Annalisa, testo e significato di "Esibizionista", quarto brano contenuto nell'album "Ma io sono fuoco"
Pagelle singoli new music friday 10 ottobre 2025 2

Pagelle nuovi singoli 10 ottobre 2025: Caparezza spaziale, Ele A superflua, Piero Pelù contro la guerra, ORLANDO il futuro
Damiano David The First Time testo significato traduzione 3

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Annalisa Amica Testo significato.jpg 4

Annalisa, testo e significato di "Amica", decimo brano contenuto nell'album "Ma io sono fuoco"
Amici 25 pagelle terza puntata 5

Amici 25, le pagelle della terza puntata: Michelle e Frasa precipitano nel vuoto
Logo di Best Indie Italia accanto ai loghi di Warner Music e Wikipedia con una foto dei Pinguini Tattici Nucleari – immagine di copertina per l’inchiesta di All Music Italia 6

Best Indie Italia: l’inchiesta sui contratti da 500 euro, i metadati con Warner e le modifiche su Wikipedia. 8 Domande aperte
Diego Colombo (Diego Sette) canta “Zota” ai Bootcamp di X Factor 2025 7

X Factor 2025: Diego Colombo presenta l'inedito "Zota", un brano dedicato alla nonna che non c'è più
album italiani in uscita 2025 8

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Tiziano Ferro foto promozionale album Sono un grande 9

Tiziano Ferro annuncia la tracklist del nuovo album, “Sono un grande”. All Music Italia vi svela qualche dettaglio in anteprima
Marco Mengoni Live in Europe 2025, la scaletta del concerto e tutte le canzoni 10

Marco Mengoni continua il suo viaggio europeo con un live monumentale: la scaletta completa del tour “Live in Europe 2025”

Cerca su A.M.I.