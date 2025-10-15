Barbara Bert canta positività e ottimismo nel singolo “Dammi un sorriso”

Dammi un sorriso è il titolo del nuovo singolo di Barbara Bert (all’anagrafe, Barbara Bertoloni). Il brano, in rotazione radiofonica e negli store digitali dal 29 settembre 2025, esprime il piacere di stare bene con le persone amate.

La canzone fa seguito alla pubblicazione del singolo Chiga Chica boom boom, uscito il 3 giugno 2025. Con quest’ultimo brano dal sabor caraibico tutto da ballare, l’artista ha voluto trasmettere un messaggio profondo. Le protagoniste, imprigionate in gabbie dorate, decidono di trovare la chiave per la libertà e tornare a respirare dopo un periodo non semplice.

Anche nel nuovo pezzo Dammi un sorriso, Barbara Bert si fa portatrice di un messaggio forte usando un sound ritmato e allegro. “Dammi un Sorriso” – spiega l’artista – “ha un sound accattivante, una canzone pop dance che trasporta dalle prime note in un mondo parallelo, donandoci quel sorriso che vorremmo vedere ogni giorno sulle labbra delle persone amate. Ringrazio chi ha collaborato con me in questa nuova avventura, belle anime musicali che hanno sposato il progetto”.

Il singolo nasce in collaborazione con l’etichetta discografica indipendente Helimds Records del produttore Ciro Mitola; e con il dj e producer Andrea Cecchini. Inoltre, in questo brano Barbara Bert non figura solo come interprete, ma indossa la veste inedita di cantautrice.

Barbara Bert, il testo di “DAMMI UN SORRISO”

Cammino in questa città, tra mille volti e mille storie,

Cerco un po’ di luce, in questa giornata che si sfoglia.

Il cielo grigio sopra me, ma il cuore ancora spera,

Perché so che un sorriso può cambiare questa sera.

Dammi un sorriso, fallo brillare,

Dammi un sorriso, non lasciarmi andare,

Dammi un sorriso, è la mia verità,

Dammi un sorriso, e tutto andrà bene, sai.

Tra le nuvole di pensieri, trovo un motivo per sperare,

Un gesto semplice, un sorriso, può farci volare.

Non serve molto, solo un attimo di calore,

Per trasformare il dolore in un fiore.

Dammi un sorriso, fallo brillare,

Dammi un sorriso, non lasciarmi andare,

Dammi un sorriso, è la mia verità,

Dammi un sorriso e tutto andrà bene, sai.

E anche se il mondo sembra cadere giù,

Un sorriso può cambiare tutto, tu lo sai,

Non smettere mai di sorridere,

Perché il sole tornerà e ci farà brillare.

Dammi un sorriso, fallo brillare,

Dammi un sorriso, non lasciarmi andare,

Dammi un sorriso, è la mia verità,

Dammi un sorriso e tutto andrà bene, sai.

Dammi un sorriso e il mondo sarà più bello,

Dammi un sorriso e il cuore si farà più leggero.