27 Settembre 2025
di
All Music Italia
News
Condividi su:
27 Settembre 2025

Banfy e “Bam Bam”, il singolo virale che conquista le classifiche, in Italia e non solo

Dalle radici Sinti alle classifiche globali

News di All Music Italia
Banfy – Bam Bam, il singolo virale distribuito da Ego Music e Sony Music International
Condividi su:

Banfy, artista di origini Sinti, sta conquistando la scena italiana ed europea con Bam Bam. Il singolo, distribuito in Italia da Ego Music e a livello internazionale da B1/Sony Music International, è già diventato virale e si prepara a varcare i confini.

Chi è Banfy

Valentino Casagrande, in arte Banfy, è nato e cresciuto nel campo nomadi di Tortona. Artista di origini Sinti, ha saputo trasformare le proprie radici in energia creativa, fondendo sonorità neomelodiche e pop con testi che mescolano italiano e dialetto napoletano. La sua musica racconta amore, passione e tradimento, portando autenticità e un linguaggio diretto in un panorama spesso omologato.

Banfy e il fenomeno Bam Bam

In poche settimane Bam Bam, in collaborazione con Sheridan, ha superato 12 milioni di streaming su Spotify e oltre 14 milioni di views su YouTube. Su TikTok il ritornello onomatopeico “bam bam” è diventato un tormentone con più di 317.000 video e 584 milioni di visualizzazioni, trasformando il brano in una hit perfetta per challenge e remix creativi.

Attualmente il singolo ha raggunto la posizione numero 2 della classifica FIMI singoli e occupa ora la 5, confermando il suo impatto non solo online ma anche nelle vendite ufficiali.

Playlist e classifiche

Bam Bam è entrato nelle principali classifiche e playlist editoriali, in Italia e all’estero:

  • Spotify: Viral 50 Global, Top 50 Italy, Viral 50 Germany, Viral 50 Switzerland, Hot Hits Italia (in copertina), Alta Rotazione, Napoli Centro, In Tendenza.
  • Apple Music: Top 100 Italy, Top 25 Napoli/Roma/Milano, Shazam Discovery Top 50, Italy Risers.
  • Amazon Music: Estate Italiana (Italia, Germania, Inghilterra), Partenopea (Italia, Spagna, Francia, Germania, Sud America), Viral Hits Italia.
  • Deezer: Top Italy, Top Jordan.
  • Shazam: classifiche in Italia, Svizzera, Romania, Germania e Austria.
Vuoi dire la tua su questa notizia? Seguici e commenta sui nostri profili social:

Facebook
X
Threads
Instagram

All Music Italia

Articoli più letti

Layana Oriot alle Audition di X Factor 2025 1

Layana Oriot a X Factor 2025: fragile ma determinata con “Blue Jeans” di Lana Del Rey
Alessandro Tomasi a X Factor 2025 2

X Factor 2025: chi è Alessandro Tomasi, il 16enne che con “Era già tutto previsto”, ottiene la standing ovation dei giudici
X Factor 2025, audizioni terza serata: le pagelle tra talenti, giudizi e sorprese 3

X Factor 2025 audizioni: democristiani i giudici, talenti veri pochi (ecco le pagelle)
Pagelle nuovi singoli 26 settembre 2025: Mecna, Levante, Rose Villain e Santoianni in copertina 4

Pagelle nuovi singoli 26 settembre 2025: per Mecna la gloria eterna, Levante torna con un addio e Santoianni sforna il gioiello che non piacerà agli editor
Rose Villain live all’Unipol Forum di Milano per il Radio Trilogy Tour 2025 5

Rose Villain, live per la prima volta al Forum di Assago, presenta il singolo "Bollicine"
Damiano David The First Time testo significato traduzione 6

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
album italiani in uscita 2025 7

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
New Music Friday 26 settembre – Radio Date settimana 39 tutti i singoli 8

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 26 settembre 2025
Olly Tutta vita sempre tracklist 9

Dopo i successi degli ultimi due anni, Olly pubblica Tutta vita (sempre) con otto nuovi brani e una tracklist aggiornata
Samira Lui canta la sigla della Ruota della Fortuna 2025 scritta da Margherita Vicario 10

La Ruota della Fortuna: la sigla di Samira Lui nasconde un brano di attualità di Margherita Vicario

Cerca su A.M.I.