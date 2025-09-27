Banfy e “Bam Bam”, il singolo virale che conquista le classifiche, in Italia e non solo

Banfy, artista di origini Sinti, sta conquistando la scena italiana ed europea con Bam Bam. Il singolo, distribuito in Italia da Ego Music e a livello internazionale da B1/Sony Music International, è già diventato virale e si prepara a varcare i confini.

Chi è Banfy

Valentino Casagrande, in arte Banfy, è nato e cresciuto nel campo nomadi di Tortona. Artista di origini Sinti, ha saputo trasformare le proprie radici in energia creativa, fondendo sonorità neomelodiche e pop con testi che mescolano italiano e dialetto napoletano. La sua musica racconta amore, passione e tradimento, portando autenticità e un linguaggio diretto in un panorama spesso omologato.

Banfy e il fenomeno Bam Bam

In poche settimane Bam Bam, in collaborazione con Sheridan, ha superato 12 milioni di streaming su Spotify e oltre 14 milioni di views su YouTube. Su TikTok il ritornello onomatopeico “bam bam” è diventato un tormentone con più di 317.000 video e 584 milioni di visualizzazioni, trasformando il brano in una hit perfetta per challenge e remix creativi.

Attualmente il singolo ha raggunto la posizione numero 2 della classifica FIMI singoli e occupa ora la 5, confermando il suo impatto non solo online ma anche nelle vendite ufficiali.

Playlist e classifiche

Bam Bam è entrato nelle principali classifiche e playlist editoriali, in Italia e all’estero:

Spotify : Viral 50 Global, Top 50 Italy, Viral 50 Germany, Viral 50 Switzerland, Hot Hits Italia (in copertina), Alta Rotazione, Napoli Centro, In Tendenza.

: Viral 50 Global, Top 50 Italy, Viral 50 Germany, Viral 50 Switzerland, Hot Hits Italia (in copertina), Alta Rotazione, Napoli Centro, In Tendenza. Apple Music : Top 100 Italy, Top 25 Napoli/Roma/Milano, Shazam Discovery Top 50, Italy Risers.

: Top 100 Italy, Top 25 Napoli/Roma/Milano, Shazam Discovery Top 50, Italy Risers. Amazon Music : Estate Italiana (Italia, Germania, Inghilterra), Partenopea (Italia, Spagna, Francia, Germania, Sud America), Viral Hits Italia.

: Estate Italiana (Italia, Germania, Inghilterra), Partenopea (Italia, Spagna, Francia, Germania, Sud America), Viral Hits Italia. Deezer : Top Italy, Top Jordan.

: Top Italy, Top Jordan. Shazam: classifiche in Italia, Svizzera, Romania, Germania e Austria.