L’estate può finalmente inizare: Baby K annuncia il nuovo singolo M’ama non m’ama

Baby K testo e significato del nuovo singolo M’ama non m’ama.

non è estate senza il singolo di Baby K e l'attesa è finalmente finita.

Uscirà venerdì 16 giugno M’ama non m’ama (Columbia Records/Sony Music Italy), il nuovo singolo estivo di Baby K. Il brano è disponibile in pre-order da oggi qui.

BABY K – M’AMA NON M’AMA – SIGNIFICATO

La regina dei tormentoni estivi porta con sé una continua evoluzione. Il singolo Baby K ha un nuovo look passionale che anticipa il mood esplosivo ed è pronto a farci ballare e prendere la vita con leggerazza.

M’ama non m’ama è prodotto da Davide Simonetta ed è già stato scelto per la nuova campagna Fonzies.

“Sono finalmente tornata nel quartiere, tornando alle mie radici fra un sound che mescola l’hip hop classico al calore della dancehall. M’ama non M’ama è un racconto divertente che ci ricorda che non si trova l’amore né marito nel club: ‘mamma diceva che no, non si fa m’ama non m’ama dentro una dancehall’”.

BABY K – M’AMA NON M’AMA – Testo

