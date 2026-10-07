Baby K e Guè tornano insieme in AMORE/DILEMMA, il nuovo singolo in uscita venerdì 9 ottobre per Columbia Records / Sony Music Italy. Il brano racconta una relazione in bilico tra attrazione e pericolo e arriva 15 anni dopo la loro precedente collaborazione in XXX Pt. 1 (Softcore).

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Il significato di AMORE/DILEMMA di Baby K

Al centro di AMORE/DILEMMA c’è una relazione che vive sul confine tra attrazione e pericolo, dove il desiderio prende il sopravvento sulla razionalità. Baby K gioca sulla contraddizione tra la volontà di mantenere il controllo e un’attrazione che spinge nella direzione opposta: la testa cerca di mettere un freno, mentre il corpo racconta tutt’altro.

Il ritornello recita “Non è amore, è un dilemma”: una tentazione consapevole, di quelle che si riconoscono come una cattiva idea ma alle quali è impossibile resistere.

Guè entra dall’altra parte e trasforma il dubbio in un botta e risposta tra due persone che forse non sanno cosa vogliono e sanno benissimo cosa vogliono l’una dall’altra.

L’immaginario della canzone si muove tra metafore criminali, notti a luci spente, corpi, sguardi e riferimenti street, e anche il testo gioca per contrasti: amore e dilemma, lentezza e impulso, bella vita e malavita, controllo e tentazione.

Con Guè, Baby K torna in dialogo con la matrice urban delle origini del suo percorso. Dopo TUCAMACARENA, il singolo che ha accompagnato l’estate 2026, AMORE/DILEMMA riporta Baby K a temi come desiderio, scelta e trasgressione.

Credits del brano ▸ Artista · Baby K feat. Guè

· Baby K feat. Guè ▸ Titolo · AMORE/DILEMMA

Testo di AMORE/DILEMMA di Baby K

Il testo sarà disponibile da venerdì 9 ottobre, con l’uscita del brano. L’articolo verrà aggiornato con il testo integrale non appena pubblicato.