Baby Gang canta in marocchino in Rassi: nuova hit con El Grande Toto

Baby Gang torna sulla scena con Rassi, un’uscita a sorpresa e una nuova collaborazione internazionale al rapper marrocchino El Grande Toto. Il singolo segna anche un piccolo punto di svolta nella carriera del rapper che per la prima volta, rappa in marocchino.

Con oltre 2 miliardi di stream, Baby Gang è oggi il rapper italiano più ascoltato all’estero e l’artista urban con il maggior numero di ascoltatori mensili su Spotify. Questo brano arriva dopo il successo dell’album L’angelo del male, entrato direttamente al primo posto della classifica FIMI/GfK e certificato Platino.

Rassi – il nuovo singolo di baby gang con El Grande Toto

Si intitola Rassi (che in arabo significa “la mia testa”) il nuovo brano del rapper, disponibile dal 4 aprile 2025 su tutte le piattaforme digitali per Warner Music Italy.

Dopo il successo della loro precedente collaborazione, Baby Gang e El Grande Toto – uno dei rapper più ascoltati in Marocco e in vetta anche alle classifiche globali – tornano insieme in una traccia che fonde le sonorità della trap europea con quelle nordafricane.

Con un beat fresco e un flow trascinante, Rassi unisce mondi musicali diversi e rafforza l’identità artistica di Baby Gang, da sempre legata al racconto delle sue origini e delle sue radici culturali.