Axos lancia “Paura di me”, il nuovo singolo che anticipa l’album “Manie”, e annuncia un secondo live show “The Experience”

Prodotto da Jvli, Paura di me anticipa il nuovo album Manie, in uscita venerdì 25 marzo 2022 e già disponibile in pre-order. Axos torna a due anni dall’album Anima Mundi e a pochi mesi dall’uscita del singolo Molecole. Inoltre, la prima data del suo live show The Experience è sold out e l’artista annuncia una nuova data.

Axos, astro del melodic rap italiano, pubblica Paura di me under exclusive license to Believe Artist Services.

Paura di me è un brano introspettivo in cui l’artista riconosce i suoi demoni e le sue fragilità, tanto da averne paura. Ma allo stesso tempo è un pezzo romantico, dedicato a una donna che Axos ama e che vorrebbe al suo fianco per affrontare il buio dei suoi sentimenti, che nella solitudine diventano difficili da sopportare. Il testo è malinconico, composto da strofe serrate che sfociano nel ritornello dominato da sonorità pop, offrendo così una visione personale dell’hip hop contemporaneo.

Paura di me anticipa il terzo album in studio Manie e rappresenta per Axos un tassello fondamentale nell’evoluzione del suo percorso artistico. La sua firma stilistica diventa sempre più riconoscibile, in un’unione tra sonorità hip hop e sound più contemporanei e melodici.

La capacità descrittiva di Axos e il suo linguaggio naturalmente ricercato non passano inosservati. Il ritmo e le influenze d’altri generi, principalmente rock e metal, creano un suono unico. La sua musica è matura e scorre grazie alla musicalità del flow che lo contraddistingue.

axos live: the experience

Andrea Molteni, in arte Axos, presenterà i suoi nuovi brani a The Experience, il primo “live trip” della storia. Si tratta di uno show che va oltre il semplice concerto, uno spettacolo unico, ricco di sorprese e di colpi di scena.

Lo show previsto per il 14 aprile ai Magazzini Generali di Milano ha registrato il sold out, ma l’artista ha annunciato un secondo appuntamento per giovedì 21 aprile.

