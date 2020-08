Axos Banlieu feat. Lele Blade

E’ uscito il nuovo singolo di Axos Banlieu, pubblicato su etichetta Polydor / Universal Music. Per l’occasione il ventiduenne artista milanese ha coinvolto l’amico Lele Blade, uno dei paladini del rap napoletano.

Banlieue arriva a qualche mese da Emily (Ne abbiamo parlato Qui). Dopo una canzone d’amore Axos torna con un brano prodotto da Dade che si caratterizza per un testo forte. Il singolo farà parte di Anima Mundi, nuovo progetto musicale che sarà pubblicato prossimamente.

“Con Banlieue abbiamo creato un collegamento con l’inferno di ognuno. Quell’inferno in cui il bisogno d’amore ha superato la rabbia. In cui l’unione ha reso le fiamme dolci carezze. Prima di ogni assalto è giusto fare una festa. Prima di ogni gesto importante è giusto scaricare i nervi. Lasciarsi andare. Ricongiungersi all’aria per alimentare il fuoco, per ossigenare le fiamme che ci bruciano dentro. L’amore che il mondo non ha mai saputo accogliere.”

Così Axos descrive il nuovo singolo.

AXOS BANLIEUE FEAT. LELE BLADE – IL TESTO

Sei cosi scemo, sì, fra’, che di Dio

Attiri l’ira, io l’euro

Frate’, ho la penna che è d’oro,

che se butto parole al vento

Faccio arricchire anche Eolo

Mi faccio gli anni, sì, baby

Solo se rubo un milione

Tu parli quando non devi

Sei come il navigatore

Non mi fermo, non ho quiete, cento vite

Non so come ci si siede come Peter, iter

Chiamo la pioggia, non sono Moccia

Fra’, sono il buio che ti folda, sono il dealer

Sarà che mi sento Ronaldo, ma nonna mi chiama “Nani”

Dice: “Alura”, non “allora”, “Lava i man”, non “le mani”

Dice di non tornare a fare il matto

Anche sе sa per cosa sono fatto

Il mio cuore è una banlieuе

Non ci si libera da questo

Guadagno 1K con un post

Ma alla rapina, fra’, ci penso lo stesso

Il mio cuore è una banlieue

Non ci si libera da questo

Non è la via di Carlito, no, no

Io non mollo, a ‘sti ragazzi ci tengo davvero

Il mio cuore è una banlieue

Il mio cuore è una banlieue

Il mio cuore è una banlieue

Il mio cuore è una banlieue

Il mio cuore è una banlieue

Passamontagna firmati di lana

Dentro il divano la .9 argentata

Mi balla sul zzoca una mama argentina

Nel letto da dietro mi sembra africana

La ascolto mentre parla, mentiroso (Io)

Se scopa come balla, me la sposo (Giuro)

Tu non mi provocare, sono nervoso

L’Italia, fra’, è una casa di riposo

38 carica dentro al cruscotto

I tuoi fanno una fine col botto, lo giuro (Pah-pah)

Me ne fotte un cazzo se è giusto o sbagliato

Perché ho così torto che neanche discuto

Va bene

Tu puoi fingere quanto vuoi con i tuoi fan

A me non la dai a bere (No, no)

Hermano, qué tú quieres? (Qué tú quieres?)

Questi pensano di essere squali

Ma sono attrazione, chiusi in un acquario

Non li vedo, non sento gli spari

Forse era finzione, non è necessario

Non avere paura

Non ci si libera da questo

Non avere paura

Io non mollo, a ‘sti ragazzi ci tengo davvero

Il mio cuore è una banlieue

Il mio cuore è una banlieue

Il mio cuore è una banlieue

Il mio cuore è una banlieue

Il mio cuore è una banlieue