“Avrei potuto essere sexy” è il ritorno di Davide Papasidero: un fresco inno alla Body Positivity

Davide Papasidero Avrei potuto essere sexy, nuovo singolo dal 21 maggio su tutte le piattaforme digitali.

Appena ventunenne, fresco di ammissione a Xfactor Italia 5 per la categoria di Morgan, Davide Papasidero dichiarava in un’intervista: “L’unica cosa cui non rinuncerei è la libertà di espressione, in ogni aspetto del vivere. La libertà non può essere mai negata all’artista: snaturarlo significa fare mercato, non musica”.

E di questa libertà senza condizione il cantautore romano, vincitore anche del Festival di Castrocaro 2013, ha fatto un manifesto artistico.

Nel 2015 proprio la sua audacia fu notata da Simon Cowell e da Rita Ora, quando lo ascoltarono esibirsi sul palco di Xfactor UK “armato di ali”, emblema della possibilità di volare liberi dalle gabbie del pensiero.

Questo bisogno di autenticità, urgente e straripante, è stato il binario artistico di Davide Papasidero, che oggi affida il suo ritorno a un singolo provocatorio, in cui coniuga abilmente prestazione vocale e irriverenza comunicativa.

DAVIDE PAPASIDERO AVREI POTUTO ESSERE SEXY

Avrei potuto essere sexy si intitola il nuovo brano, da lui interamente scritto: arrangiato e prodotto da Nicco Verrienti per Albicocca Studio, non è solo un inno fresco e attuale alla Body Positivity, ma anche una riflessione sulla società e sui suoi valori, condotta sul filo di una ironia ora accogliente ora pungente, persino dell’autoironia.

C’è dell’astuzia tra le pieghe del testo, c’è la voglia di distinguersi dall’omologazione dei contenuti e delle forme; ma non c’è mai denigrazione o stigmatizzazione della cultura pop, che è anzi accolta, compresa e usata per conferire al messaggio quella leggerezza che lo rende incisivo. Proprio perché si è liberi di essere tutto e il contrario di tutto, di amare e di divergere, di essere sexy o di non esserlo.

“Avrei potuto essere sexy” dice Papasidero; “Sarebbe stato più facile?” si chiede. E risponde che vincere è essere sé stessi, non rinunciare alla naturalezza e alla semplicità in nome del consenso, in nome della legge del cool.

Superstite dell’“esercito di chi sogna ancora un po’”, Papasidero esorta ad “apprezzare la semplicità e le persone nella loro essenza, senza affannarsi nel voler raggiungere qualcosa che probabilmente vogliono tutti ma non fa per noi (…) Tutti dicono di apprezzare la semplicità ma poi vengono sopraffatti dalla dipendenza dai social, dall’ossessione per la perfezione estetica e per gli influencer, da seguire alla lettera per far parte della schiera dei ‘cool’, sexy e ricchi, se non di soldi almeno di like. Come se i semplici, alla fine, fossero perdenti”.

Link ai digital store: https://lnk.to/pZ7RV646

DAVIDE PAPASIDERO AVREI POTUTO ESSERE SEXY VIDEOCLIP

Uscire dagli schemi, essere unici: è il monito che lancia il brano. Ma, come dicevamo, lo fa prendendo di mira i cliché senza tuttavia demonizzare la cultura pop, la cultura del disimpegno.

Di qui anche la scelta delle sonorità frizzanti da tormentone, non senza virtuose evoluzioni strumentali e vocali; di qui l’inclusione nel progetto di personaggi di spicco nel mondo mediatico.

Il videoclip che accompagna l’uscita del brano (regia di Alessandro Sabeone) vede, infatti, la partecipazione speciale del duo di attrici e showgirl Palla e Chiatta, che da anni, sul web e in tv, si fanno paladine antieroiche della libertà di rappresentare e portare il proprio corpo con l’amore che merita: due che hanno fatto della body positivity uno stendardo, colorato di comicità e di consapevolezza insieme, contribuendo anche alla correttezza del linguaggio social e incarnando nel concreto il significato profondo di questa canzone.

Si segnala, inoltre, la presenza di Antonella Mosetti, citata anche tra i versi della canzone, che con grande autoironia ha offerto il suo personaggio al servizio di questo progetto contro le stereotipie sociali.

Tra i nomi noti anche la tiktoker Alisondaisy e lo youtuber Federico Saliola.

PAPASIDERO INFLUENCER: UNA CHALLENGE PER IL PUBBLICO DI TIKTOK

Del mondo del web, d’altronde, Papasidero fa parte a tutti gli effetti. Di recente il suo canale TikTok ha acquisito sempre più viralità.

Un canale in cui l’artista si mostra anche nelle vesti di vocal coach, attività che da anni ha intrapreso per “vocazione” e che esercita nello stile singolare che contraddistingue tutta la sua produzione artistica.

La sua comunicativa social è infatti sempre fresca, al servizio dei ragazzi che lo seguono, lontana da una didattica impostata e tradizionale, ma incline a un linguaggio pratico, creativo e sempre sui generis. Sono queste le qualità che rendono distintiva la sua pagina TikTok.

Ad All Music Italia Davide dichiara: “Fino a poco tempo sono stato dalla parte di quello giudicato, dalla parte dell’allievo. Mi piace adesso aiutare i ragazzi ma sempre in un modo empatico. Io non li vedo dei semplici allievi: li vedo un obiettivo, un percorso, una storia di vita. Non sono un vocal coach che lavora solo sugli aspetti tecnici della voce, sono un vocal coach che aiuta, perché ho provato sulla mia pelle la fatica del crescere e metto al servizio anche la mia ricerca emotiva per facilitare il percorso dei miei ragazzi. Per questo ho iniziato così presto a insegnare, proprio nel momento in cui le porte della mia carriera artistica sembravano così aperte”.

Proprio su TikTok l’artista cantautore influencer lancerà il 26 maggio l’Avreipotutochallenge: una divertente occasione per divulgare la canzone e per permettere a tutti i followers che l’abbiano amata di liberarsi su TikTok degli abiti tristi e imposti dalle convenzioni sociali, per essere “diversamente sexy” per un giorno.

Se avete voglia di partecipare anche voi, iscrivetevi al canale e seguite la challenge.

Altri canali dell’artista:

Instagram: /papasidero_official

Facebook: /davide.papasidero

YouTube: Davide Papasidero