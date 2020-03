Avincola: l'amore... low cost nel nuovo singolo “Miami a Fregene”

Sono passati due mesi e mezzo dalla finale di Sanremo Giovani, l’occasione in cui il pubblico della prima serata di Raiuno ha avuto l’opportunità di conoscere Avincola, un cantautore ironico, raffinato e originale (Qui la scheda di presentazione dell’artista e Qui la videointervista realizzata a Sanremo).

Dopo il buon riscontro del brano Un Rider, è ora uscito il nuovo singolo Miami a Fregene (Leave Music), brano che rappresenta un nuovo tassello di quello che sarà il nuovo album di inediti che vedrà la luce nei prossimi mesi.

“Fregene non è Miami e l’America è troppo lontana da raggiungere in motorino. Per fortuna l’amore – al pari di un volo low-cost – ha la capacità di portarci lontano. E così due ragazzi innamorati, con pochi soldi in tasca ma molti sogni negli occhi, riescono a trasformare un modesto mare di provincia nel loro personale oceano.”

Queste le parole con cui Avincola spiega il singolo Miami a Fregene, prodotto artisticamente da Emiliano Bonafede.

AVINCOLA – MIAMI A FREGENE

Miami a Fregene si può considerare come un capitolo successivo di una storia che può sembrare personale nei dettagli e nelle immagini. Un racconto lucido che mette in risalto le emozioni e le paure di una generazione, che si trasforma in una testimonianza in cui non ci si può non immedesimare.

Miami a Fregene, registrato, mixato e masterizzato da Gianluca Siscaro al Village Recording Studio, si caratterizza per un’atmosfera delicata e agrodolce. Un antidoto in musica per affrontare le difficoltà.

“Succederanno cose bellissime ma ci vuole un pochino di pazienza. Vi va di aspettare insieme a me?”

Questo il messaggio postato qualche giorno fa da Avincola che indicano che qualcosa sta per accadere. Non ci resta che attendere.