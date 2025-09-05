Nel nuovo singolo “Tiritaritarantella” Atipica racconta una tradizione sacra, ma feroce

Già disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download, Tiritaritarantella (Mind The Gap) è il nuovo singolo di Atipica, che torna con un brano molto intimo, in cui racconta il suo rapporto con la sua Terra, la Calabria, e le sue radici.

Ed ecco che in questo brano – scritto insieme a Davide D’Onofrio ed Emanuele Maracchioni e prodotto da 3D & 23 TheMiracle – troviamo da una parte le radici e dall’altra una forte critica nei confronti di quest’ultime.

“Utilizzare la tarantella, come sonorità e come linguaggio, era fondamentale per ricollegarmi alla tradizione che, per quanto sacra, sa essere anche feroce“, spiega Atipica.

Poi, aggiunge: “Riconoscere nelle abitudini le problematicità e le peculiarità significa sviluppare una coscienza. Il tono sarcastico e a tratti crudo del pezzo è un elemento necessario per me, in quanto mi permette di osservare con occhio lucido il contesto in cui mi trovo senza idealizzarlo ma, al contrario, con la certezza che – avendolo vissuto – ho la possibilità di comprenderlo più a fondo“.

Insomma, “Tiritaritarantella può sembrare una constatazione triste, quasi negativa. Eppure, è proprio attraverso lo stimolo della critica e la necessità di sperare che desidero dimostrare uno sconfinato senso di appartenenza e, perciò, di analisi nei confronti della mia terra: la Calabria“.

Atipica, “Tiritaritarantella”: IL SOUND E LA COVER

Per quanto riguarda il sound del brano, Atipica ha scelto di riprendere alcuni suoni tradizionali, per poi fonderli con la durezza del testo.

“Frasi come ‘Sognando la mia terra, immagino che’ e ‘Sogno la mia terra, non campo di guerra’ avevano bisogno di suonare come un momento nuovo rispetto al sarcasmo precedente. Dovevamo far percepire la speranza di chi è legato a qualcosa, ad una terra, e non riesce a restarne indifferente“.

Per quanto riguarda la cover, invece, Atipica ha voluto riprendere il più possibile il legame viscerale con la sua Calabria: dagli abiti tradizionali ai luoghi, “fino a completare il tutto con dei colori che riprendessero le stesse tonalità del testo che, seppur spente, sono sapientemente cariche di tensione comunicativa“.

Atipica, “Tiritaritarantella”: il testo

Sognando un’isola paradisiaca

che dia da mangiare

A tutte le persone senza distinzione

Sognavo un’isola

Una terra unita, ma

Qua l’aria è chimica

Chi mi capisce fa rivoluzione

Allora cosa vedi

Se non sale il sole

Chi con lo yacht

E chi sopra un barcone

La musica qui acceca

E arreca confusione

Qualcuno che mi senta

Gridi forte

Il mare libero

Porta a mama Africa, se vuoi

Qui non è limpido

Ma il bagno a luglio

È d’obbligo

Spiagge infinite

Coste travolgenti

Se vuoi

Puoi fare che non senti

Spiagge infinite

Coste travolgenti

Se vuoi

Puoi fare che non senti

Tiritaritarantella mia

Calabrisella

Tiritaritarantella mia

Calabrisella

Calabrisella

Calabrisella

Poco distante da noi

C’è chi cerca il tesoro

Ma non per sé stesso

Spediscono in pacchi

Poi blocchi e lingotti

Riempendo un obeso

Ma noi siamo fieri

Che ad aprile si faccia già

Il bagno in riviera

La scusa è ridicola

Ma placa gli animi

E un impalcatura si sgretola

Sognando la mia terra

Immagino che

che l’acqua salata

Non sia il solo fascino

Lì nuotano corpi

Mentre altri galleggiano

Il mare libero

Porta a mama Africa, se vuoi

Qui non è limpido

Ma il bagno a luglio

È d’obbligo

Spiagge infinite

Coste travolgenti

Se vuoi

Puoi fare che non senti

Spiagge infinite

Coste travolgenti

Se vuoi

Puoi fare che non senti

Tiritaritarantella mia

Calabrisella

Tiritaritarantella mia

Calabrisella

Calabrisella

Calabrisella

Sogno la mia terra

Non campo di guerra

Ma casa accogliente

Suonano tarantelle

Suonano tarantelle

Tiritaritarantella mia

Calabrisella