Asteria canta il ciclico ritornar delle cose nel singolo “Triste”

Dopo la collaborazione con Nudda in Bianco e Nero, Asteria lancia il suo nuovo singolo. Triste – questo è il titolo del brano – è in radio e su tutte le piattaforme digitali per Double Trouble Club\Island Records\Universal Music Italia dal 6 giugno 2025.

Triste è il primo capitolo del nuovo progetto discografico della cantautrice e producer (all’anagrafe, Anita Ferrari). La canzone racconta di un momento preciso, facendo rivivere ricordi e nascere speranze. Asteria racconta: “Questo brano parla dell’attesa – infinita, interminabile – di chi spera che qualcosa torni, ciclicamente, a ricordarci che esistiamo ancora, che sentiamo ancora. Anche nei luoghi che non abitiamo più, le nostre storie continuano a richiamarci. Torna tutto: la tristezza dopo un momento di felicità, la felicità dopo un grande dolore”.

Il brano racchiude le difficoltà nel prendere le distanze da ciò che brucia dentro. E’ una fotografia scattata mentre sfrecci in auto davanti al solito posto che ha segnato tutta la tua adolescenza. In radio suona una canzone. La cassa e il basso ti fanno muovere la testa. La mano prende quota fuori dal finestrino. Aspetti che un raggio di sole ti scaldi, mentre dentro sei così triste. Non puoi prendere le distanze da ciò che senti dentro; e allora ti fai travolgere dalla corrente.

Con Triste, Asteria porta l’ascoltatore nel proprio mondo, in un viaggio tra i ricordi, in bilico tra dolore e speranza. Il brano è scritto da Anita Ferrari, che l’ha anche composto insieme ad Alessandro Gregianin. La produzione è di Asteria, Alex Sander, Rebecca Palazzolo (Rebtheprod).

Foto di Agnese Carbone