11 Settembre 2025
di
Fabio Gattone
Blogger
News
11 Settembre 2025

Asteria: “Eco” è una lettera d’addio che dà inizio alla rinascita

Il brano, intimo e personale, è caratterizzato da una produzione dance energica che traveste con il ritmo il tema doloroso dell'addio

News di Fabio Gattone
Asteria torna con il nuovo singolo "Eco"
Asteria pubblica il nuovo singolo Eco, in radio e sulle piattaforme digitali dal 12 settembre 2025. Il brano, rilasciato per Double Trouble Club/Island Records/Universal Music Italia, fa seguito a Mai più, cantato con Longo.

Se quest’ultimo pezzo era un inno di liberazione dalle catene del passato, Eco segna il momento in cui quelle catene si spezzano definitivamente. La canzone è una lettera d’addio, nella quale Asteria prende coscienza che un sentimento non esiste più. Di fronte ad una distanza ormai definitiva, bisogna chiudere con il passato. Solo così, potrà iniziare la rinascita.

Eco nasce da un’immagine semplice e crudele: parlare a qualcuno che non è più disposto ad ascoltarti. Le parole restano sospese, senza risposta. Poi, rimbalzano indietro, più forti, trasformandosi in un’eco che amplifica il vuoto. È come bussare a una porta dietro la quale non vive più nessuno.

Eco è una canzone intima, che presenta però una produzione dance energica. L’elettronica pulsante e le armonizzazioni vocali, diventate cifra stilistica di Asteria, danno corpo a una ferita personale che diventa danza e distanza insieme. Il tema doloroso dell’addio viene travestito con il ritmo.

A proposito della canzone, Asteria rivela che “scriverla mi ha fatta sentire rotta dentro, perché in queste parole ho riposto tutta la mia sincerità, il mio dolore e la speranza di una riunione”. Eco è scritta da Anita Ferrari (vero nome di Asteria), che ne ha composto la musica insieme ad Alessandro Gregianin. Il brano è prodotto da Alex Sander e Asteria.

Asteria torna con il brano "Eco"

Foto di Agnese Carbone. Cover di Anita Ferrari.

