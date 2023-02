Assomusica: “Proroga semplificazioni per piccoli concerti, un passo avanti per il settore”

Assomusica Decreto Milleproroghe

Soddisfazione di Assomusica per la proroga della norma sulla semplificazione degli spettacoli di musica dal vivo.

L’Associazione di Organizzatori e Produttori Italiani di Spettacoli Musicali dal Vivo, Assomusica, si è dichiarata soddisfatta per l’emendamento al Decreto Milleproroghe con cui il Senato ha posposto l’efficacia giuridica della normativa speciale per i piccoli concerti con misure semplificate e regole ad hoc per agevolare gli organizzatori.

Il Presidente di Assomusica, Vincenzo Spera, ha affermato che questa proroga è un segnale importante per i territori e un’istanza fondamentale per l’organizzazione di molti piccoli concerti. Ha inoltre ringraziato il Sen. Paolo Marcheschi, i relatori ed il Ministero che hanno accolto e condiviso questa modifica che rappresenta un miglioramento della normativa in materia di spettacoli e concerti.

Assomusica è l’associazione che costituisce la realtà più rappresentativa del settore, aggregando le più importanti imprese di musica dal vivo su tutto il territorio nazionale. L’auspicio dell’Associazione è che con l’emanazione del Codice sullo Spettacolo si possa definire, in maniera stabile e permanente, questa normativa, innalzando il tetto massimo degli spettatori sino a 3.000 persone e dando regole certe e immediatamente applicabili agli operatori.