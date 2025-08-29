Arisa al Teatro Greco tra l’inedito “Nuvole” e la “Pace”: “Ogni bomba spegne storie, sogni e legami”

Arisa al Teatro Greco di Taormina nel corso del suo live ha presentato un brano inedito, Nuvole, e lanciato un appello con un brano contenuto nei suoi album passati, Pace.

Reduce dall’esibizione a Osaka per Expo 2025, Arisa torna a far parlare di sé. Durante il live al Teatro Greco di Taormina, la cantante ha condiviso due momenti fortemente simbolici e carichi di significato: l’introduzione del brano Pace con un discorso toccante sulla guerra e sulla Palestina, e l’anteprima di un nuovo inedito, Nuvole, dedicato all’amore tossico e alla rinascita.

Nel cuore della sua esibizione, Arisa ha presentato il brano Pace con un discorso che è stato un vero e proprio manifesto artistico e umano:

“La prossima canzone porta un titolo che, per i tempi che stiamo vivendo, sembra quasi anacronistico. Si chiama Pace.

Eppure è proprio questo contrasto che ci ricorda quanto ne abbiamo bisogno: perché se oggi la pace appare lontana, è nostro dovere continuare a pronunciarne il nome, a cantarla, a cercarla.

La pace non è soltanto assenza di guerra: è la possibilità per un popolo di vivere, di crescere, di custodire la propria cultura.

Quando la pace manca, non muoiono soltanto uomini, donne e bambini: vengono cancellati villaggi, distrutti monumenti, ridotti al silenzio libri, canzoni, tradizioni.

È quello che accade oggi anche in Palestina, dove insieme alle vite vengono ferite la memoria e la dignità di un popolo antichissimo.

Ogni bomba non colpisce solo le case, ma spegne storie, legami, sogni.

Per questo cantare Pace non è un gesto retorico, ma un atto necessario: perché la pace è vita, è futuro, è l’unico linguaggio universale capace di salvare l’umanità.

E forse noi nel nostro piccolo, possiamo cominciare a ricostruirla dalle piccole cose: dalle nostre famiglie, dai nostri amici, dal modo in cui scegliamo di stare insieme ogni giorno.

Facciamo in modo che la pace diventi un verbo: facciamo la pace, ogni giorno, per offrire a noi stessi e ai nostri figli un mondo migliore.“