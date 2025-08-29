Arisa al Teatro Greco tra l’inedito “Nuvole” e la “Pace”: “Ogni bomba spegne storie, sogni e legami”

Arisa al Teatro Greco di Taormina nel corso del suo live ha presentato un brano inedito, Nuvole, e lanciato un appello con un brano contenuto nei suoi album passati, Pace.
Reduce dall’esibizione a Osaka per Expo 2025, Arisa torna a far parlare di sé. Durante il live al Teatro Greco di Taormina, la cantante ha condiviso due momenti fortemente simbolici e carichi di significato: l’introduzione del brano Pace con un discorso toccante sulla guerra e sulla Palestina, e l’anteprima di un nuovo inedito, Nuvole, dedicato all’amore tossico e alla rinascita.
Arisa canta “Pace” e parla del conflitto in Palestina
Nel cuore della sua esibizione, Arisa ha presentato il brano Pace con un discorso che è stato un vero e proprio manifesto artistico e umano:
“La prossima canzone porta un titolo che, per i tempi che stiamo vivendo, sembra quasi anacronistico. Si chiama Pace.
Eppure è proprio questo contrasto che ci ricorda quanto ne abbiamo bisogno: perché se oggi la pace appare lontana, è nostro dovere continuare a pronunciarne il nome, a cantarla, a cercarla.
La pace non è soltanto assenza di guerra: è la possibilità per un popolo di vivere, di crescere, di custodire la propria cultura.
Quando la pace manca, non muoiono soltanto uomini, donne e bambini: vengono cancellati villaggi, distrutti monumenti, ridotti al silenzio libri, canzoni, tradizioni.
È quello che accade oggi anche in Palestina, dove insieme alle vite vengono ferite la memoria e la dignità di un popolo antichissimo.
Ogni bomba non colpisce solo le case, ma spegne storie, legami, sogni.
Per questo cantare Pace non è un gesto retorico, ma un atto necessario: perché la pace è vita, è futuro, è l’unico linguaggio universale capace di salvare l’umanità.
E forse noi nel nostro piccolo, possiamo cominciare a ricostruirla dalle piccole cose: dalle nostre famiglie, dai nostri amici, dal modo in cui scegliamo di stare insieme ogni giorno.
Facciamo in modo che la pace diventi un verbo: facciamo la pace, ogni giorno, per offrire a noi stessi e ai nostri figli un mondo migliore.“
“Nuvole”, il nuovo inedito sull’amore che fa male
Subito dopo, Arisa ha stupito il pubblico con l’anteprima di un nuovo brano, Nuvole. Prima di cantarlo, ha voluto introdurlo con queste parole:
“La prossima canzone si intitola Nuvole.
Racconta la storia di una donna che vive dentro una relazione che la consuma, accanto a un uomo incapace di amare davvero.
È una condizione che molte persone conoscono: quell’amore che, invece di nutrirci, ci ammala.
Eppure, anche quando sembra non esserci scelta, resta vivo il sogno della libertà, il desiderio di tornare a respirare.
Nuvole parla di questo: della forza fragile ma potente di chi non smette di immaginare un cielo diverso.
E vuole ricordarci una cosa fondamentale: che nessun amore può valere più dell’amore per se stessi.
Solo partendo da lì possiamo costruire relazioni che ci fanno fiorire, e non morire dentro.“
Due momenti, due riflessioni che dimostrano ancora una volta la profondità di un’artista che sembra aver scelto per il suo prossimo progetto discografico di mettere al centro anche l’impegno civile, il rispetto di sé e importanti messaggi, il tutto con la sua voce, tra le più belle del panorama musicale italiano.
