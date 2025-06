Arianna: il ritorno tra dance, libertà e drag queen. Tra gli autori del brano anche Luca Tomassini e Tommaso Martinelli

Tutto troppo tanto è il nuovo singolo estivo di Arianna. Tra disco anni ’70 e messaggi di libertà personale, l’artista torna con un brano che unisce leggerezza e consapevolezza.

Il brano porta la firma nel testo della cantautrice stessa affiancata dal giornalista e autore televisivo Tommaso Martinelli e da Luca Tomassini che, con il nome d’arte di Jontom, ha composto anche la parte musicale oltre ad occuparsi della produzione, del mix e del mastering.

Il singolo è già fuori su etichetta Loreb Production.

Arianna: “Tutto troppo tanto” un inno alla leggerezza conquistata

Tutto troppo tanto nasce con un doppio obiettivo: rendere omaggio alla disco-dance internazionale e raccontare una rinascita emotiva e personale.

Con sonorità che richiamano gli anni d’oro della dance – quelle luci stroboscopiche che oggi tornano anche nelle hit globali – il singolo racconta una donna che si libera da una relazione tossica. Non c’è vittimismo ma affermazione, non c’è dolore ma gioia di vivere.

«Volevo lanciare un messaggio positivo – racconta Arianna – C’è una donna che finalmente si sente libera da un peso, da una storia malata. È pronta a riprendersi tutto. Troppo. Tanto. Viaggia, sorride, si sente leggera».

Un videoclip con Enzo Paolo Turchi e le Drag Queen di “Drag Race Italia”

Ad accompagnare il singolo, è in arrivo anche un videoclip coreografato da Enzo Paolo Turchi, con la partecipazione speciale di Silvana Della Magliana, La Sheeva e La Petit Noir, volti noti del programma Drag Race Italia.

Un inno alla libertà in tutte le sue forme, senza retorica. Arianna unisce la voce alla performance per una narrazione completa, leggera ma potente.

Arianna: da Disney ai duetti internazionali, una carriera globale

Arianna Bergamaschi, in arte solo Arianna, è l’unica artista italiana ad aver collaborato con nomi come Michael Bolton, Andrea Bocelli, Il Volo, ma anche con star della black music e del pop mondiale come Will.i.am, Pitbull, Shaggy e Flo Rida.

Nata artisticamente con la Disney, ha prestato la voce a personaggi e brani diventati cult. La sua voce è arrivata fino agli Stati Uniti, dove ha calcato palchi e partecipato a eventi prestigiosi. Tra questi: il Gala del Columbus Day, le elezioni presidenziali di Hillary Clinton, e collaborazioni con David Guetta e Yoko Ono nel progetto UNICEF #foreverychild.

Nel 2023 ha pubblicato Terra Madre, inno ambientale sostenuto dall’organizzazione di Leonardo DiCaprio. Sempre nel 2023, ha collaborato con Alfa nel brano Vita mia, prodotto da Ryan Tedder (One Republic).

Ascolta “Tutto troppo tanto”