17 Agosto 2025
di
Lorenza Ferraro
News
Condividi su:
17 Agosto 2025

Claudio Guerrini firma il remix di “Tutto Troppo Tanto” di Arianna

"Pur avendo mille impegni tra radio, TV e la scrittura del nuovo libro, non posso dimenticare di essere da sempre un DJ"

News di Lorenza Ferraro
Arianna "Tutto Troppo Tanto (Claudio Guerrini Remix)"
Condividi su:

Conduttore di numerosi programmi Rai e speaker di RDS, Claudio Guerrini firma il remix di Tutto Troppo Tanto (Loreb Production) di Arianna.

Dopo molti anni torno a occuparmi direttamente di musica, una delle grandi passioni della mia vita“, esordisce Guerrini.

Poi, precisa: “In passato avevo prodotto un singolo dal titolo Jump, che riprendeva il riff della mitica Girls Just Want To Have Fun di Cindy Lauper. Questa estate sono invece rimasto affascinato dall’energia e dall’atmosfera disco di Tutto Troppo Tanto, un pezzo che suona molto anni ’70, il periodo più straordinario per la musica dance e non solo”.

Ed ecco che, “quando Giacomo Silvestri della Loreb Production mi ha offerto la possibilità di farne un remix, ho provato a renderlo ancora più ballabile”.

Il risultato? “Mi è parso subito ottimo”, racconta il conduttore, sottolineando quanto la stessa Arianna abbia apprezzato il suo operato: “Temevo molto il suo giudizio, vista l’esperienza e le collaborazioni di altissimo profilo a cui è abituata. E invece il mio remix le è piaciuto sin da subito e, quando me lo ha detto, mi ha reso davvero felice”.

Guerrini rivolge infine lo sguardo ai tanti progetti attualmente in ballo (la radio, la TV, la scrittura di un nuovo libro…) e ammette: “Pur avendo mille impegni, non posso mai dimenticare di essere da sempre un DJ e poter inserire nei prossimi set questo mio remix mi emoziona davvero tanto. Per me è Tutto, Troppo, Tanto bello!“.

Arianna Cover Tutto Troppo Tanto Claudio Guerrini Remix

Claudio Guerrini firma il remix di “Tutto Troppo Tanto”

Scritta da Arianna, Luca Tomassini e Tommaso Martinelli, Tutto Troppo Tanto si caratterizza per la presenza di un sound che richiama la disco-dance degli anni ’70-’80 e qui il merito è tutto di Jontom.

Ma non è tutto! Il brano – che è stato presentato al Cornetto Battiti Live di Canale 5 e verrà proposto anche in una delle prossime puntate dello Yoga Radio Estate, in onda ogni martedì in prima serata su Italia1 – è infatti accompagnato da un videoclip, che vede Enzo Paolo Turchi nelle vesti di coreografo e la partecipazione straordinaria di Silvana Della Magliana, La Sheeva e la Petit Noir, direttamente da Drag Race Italia.

 

 

All Music Italia

Articoli più letti

Le pagelle di Alvise Salerno con i brani promossi e bocciati dell’estate 2025 1

Top e Flop estate 2025: i brani che hanno sorpreso e quelli che hanno stancato
Fedez sul palco del Red Valley Festival mentre presenta la nuova strofa di Tutto il contrario 2

Fedez sempre al centro delle polemiche: dallo Stoccafisso alla nuova strofa di "Tutto il contrario" con Tony Effe, Elodie e Achille Lauro
Damiano David The First Time testo significato traduzione 3

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Nostalgia 90 annuncia il tour 2025 4

Nostalgia 90: ecco il tour che farà ballare tutta l'Italia
Sarah Toscano canta il nuovo singolo al Red Valley Festival 2025 in anteprima live 5

Sarah Toscano spoilera al Red Valley il primo singolo del nuovo album
album italiani in uscita 2025 6

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
New Music Friday 15 agosto 2025 nuovi singoli radio date 7

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana. Solo Clara, e gli artisti internazionali, sfidano Ferragosto
Clara presenta Uragani, nuovo singolo pop 2025 scritto con La Cava e Abbate 8

Dopo Sanremo 2025 e "Scelte stupide" con Fedez, Clara torna a ferragosto con "Uragani"
Tommy Cash canta in italiano al Red Valley Festival di Olbia e svela un brano che potrebbe portarlo a Sanremo 2026 9

Tommy Cash presenta al Red Valley il nuovo singolo in Italiano con un obiettivo chiaro in mente... Sanremo!
Emanuele Aloia durante la promozione del singolo Singapore – PLUTONE 10

"Singapore – PLUTONE": il tradimento, con un pizzico di ironia, secondo Emanuele Aloia

Cerca su A.M.I.