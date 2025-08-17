Claudio Guerrini firma il remix di “Tutto Troppo Tanto” di Arianna

Conduttore di numerosi programmi Rai e speaker di RDS, Claudio Guerrini firma il remix di Tutto Troppo Tanto (Loreb Production) di Arianna.

“Dopo molti anni torno a occuparmi direttamente di musica, una delle grandi passioni della mia vita“, esordisce Guerrini.

Poi, precisa: “In passato avevo prodotto un singolo dal titolo Jump, che riprendeva il riff della mitica Girls Just Want To Have Fun di Cindy Lauper. Questa estate sono invece rimasto affascinato dall’energia e dall’atmosfera disco di Tutto Troppo Tanto, un pezzo che suona molto anni ’70, il periodo più straordinario per la musica dance e non solo”.

Ed ecco che, “quando Giacomo Silvestri della Loreb Production mi ha offerto la possibilità di farne un remix, ho provato a renderlo ancora più ballabile”.

Il risultato? “Mi è parso subito ottimo”, racconta il conduttore, sottolineando quanto la stessa Arianna abbia apprezzato il suo operato: “Temevo molto il suo giudizio, vista l’esperienza e le collaborazioni di altissimo profilo a cui è abituata. E invece il mio remix le è piaciuto sin da subito e, quando me lo ha detto, mi ha reso davvero felice”.

Guerrini rivolge infine lo sguardo ai tanti progetti attualmente in ballo (la radio, la TV, la scrittura di un nuovo libro…) e ammette: “Pur avendo mille impegni, non posso mai dimenticare di essere da sempre un DJ e poter inserire nei prossimi set questo mio remix mi emoziona davvero tanto. Per me è Tutto, Troppo, Tanto bello!“.

Scritta da Arianna, Luca Tomassini e Tommaso Martinelli, Tutto Troppo Tanto si caratterizza per la presenza di un sound che richiama la disco-dance degli anni ’70-’80 e qui il merito è tutto di Jontom.

Ma non è tutto! Il brano – che è stato presentato al Cornetto Battiti Live di Canale 5 e verrà proposto anche in una delle prossime puntate dello Yoga Radio Estate, in onda ogni martedì in prima serata su Italia1 – è infatti accompagnato da un videoclip, che vede Enzo Paolo Turchi nelle vesti di coreografo e la partecipazione straordinaria di Silvana Della Magliana, La Sheeva e la Petit Noir, direttamente da Drag Race Italia.