Arianna torna con “Casablanca”: il nuovo singolo prodotto da Le Ore che racconta la magia di un incontro inaspettato

Arianna torna con Casablanca, il nuovo singolo che segna una tappa importante nella crescita della cantautrice fiorentina classe 2003.

Dopo aver catturato l’attenzione del pubblico e delle radio con il debutto 2ROSE — finalista al NYCanta e vincitore dei premi “Musica oltre i confini” e Radio Award di Radio Lattemiele — e dopo l’esperienza da finalista ad Area Sanremo 2024, Arianna torna con un nuovo brano.

Arianna casablanca

Prodotto dal duo Le Ore, Casablanca è un brano che racconta la magia di un incontro inaspettato e l’intensità di un momento destinato a restare nella memoria. È, come lo definisce la stessa artista, “la fotografia del ritmo caldo di un incontro inatteso: riconoscere il pezzo mancante che ci completa, sapere che l’ultima notte di vacanza ce lo sta portando via, ballare incollati e, allo stesso tempo, riuscire a guardarsi dentro”.

Arianna descrive Casablanca come “una canzone che cattura quella sensazione sospesa tra il desiderio e la consapevolezza che qualcosa di bello sta già finendo”. Il singolo trova un equilibrio tra malinconia e leggerezza, rispecchiato nella produzione di Le Ore, capace di fondere eleganza, ritmo e una profondità emotiva che accompagna la voce riconoscibile di Arianna.

Con Casablanca si apre un nuovo capitolo: un pop fresco e sensuale che unisce scrittura visiva e istinto melodico in un racconto denso di emozione e verità. Il brano conferma la direzione artistica di un progetto in crescita, in cui sensibilità e autenticità diventano il filo conduttore.