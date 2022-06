Arian lancia "All-in", l'amore come un gioco serio in cui le parti coinvolte puntano l’uno sull’atro senza sapere come andrà a finire...

Terzo singolo nel percorso discografico di Arian che torna con un brano intitolato All-in.

Davide Paolobello, questo il vero nome di Arian, è un cantautore di musica pop nato a Foligno in provincia di Perugia, nel cuore dell’Umbra, il 21 settembre 2001.

Per Arian scrivere diventa lo strumento per esternare i suoi stati d’animo, l’unica arma per un carattere introverso e timido che da piccolo lo rende vittima di derisione e bullismo. Ed è proprio l’esclusione da parte dei sui coetanei che lo porta a iniziare a scrivere, sopratutto d’amore, il sentimento che, se condiviso è capace di trasformare in apertura verso il prossimo.

All’età di 14 anni inizia a trasformare questi testi nelle prime canzoni. Non viene subito supportato dalla sua famiglia che invece lo incitava a studiare, questo lo porta a cercare in autonomia uno studio di registrazione. Solo dopo aver visto la caparbietà e la serietà con la quale il ragazzo continua a scrivere ed incidere ottiene l’appoggio completo da parte dei suoi genitori.

Oltre alla passione per la musica Davide porta avanti quella per lo sport… pratica pesistica e in passato si è dedicato al basket, calcio, judo, nuoto e, sua più grande passione, lo Sci.

Musicalmente il suo primo brano vede luce nel 2018 su YouTube, Sei la mia Beautiful. La canzone viene accolta dagli adolescenti con un gradimento che lo porta ad ottenere oltre 100 mila visualizzazioni.

Seguiranno, sempre sul tubo, Lentamente e Sole e Luna, ma il suo percorso discografico inizierà realmente solo nel 2020 con il lancio del singolo Come bambini.

Nel 2021 è la volta di Rivincita, canzone il cui video supera quota 130.000 views su Spotify. Ora è tempo di nuova musica con il primo pezzo lanciato dal giovane cantautore fan degli Onerepublic, di Ed Sheeran e Coldplay.

Arian All-In

Il nuovo singolo di Arian si intitola All-in perché, a suo avviso, nelle relazioni interpersonali tutto inizia con una scommessa in cui bisogna mettersi completamente in gioco. Del resto nelle relazioni le parti coinvolte puntano l’uno sull’atro senza sapere come andrà a finire. E’ il gioco della vita.

Il brano è fuori per Allavigna Group.