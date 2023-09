Arena Suzuki dai 60 ai 2000, svelate le date di messa in onda e il cast delle tre serate all’Arena di Verona

Il 18, 19 e 20 settembre, in occasione delle tre serate di Arena Suzuki dai 60 ai 2000, Amadeus riporta – per il terzo anno consecutivo – artisti leggendari e canzoni iconiche, che hanno segnato la nostra storia, nella splendida cornice dell’Arena di Verona.

E, dopo i grandi successi del 2021 e del 2022, quest’anno – per la prima volta – si aggiungono all’evento anche gli anni 2000, per far rivivere ai presenti 50 anni di grandi hit della musica italiana e internazionale.

Quello di Arena Suzuki dai 60 ai 2000 sarà infatti un viaggio nel tempo attraverso ricordi indelebili e canzoni simbolo di più generazioni, con gli artisti originali e i loro successi immortali, che hanno fatto la storia degli anni ’60, ’70, ’80, ’90 e 2000 e che torneranno a riecheggiare in un’atmosfera di festa nel vero tempio della musica: l’Arena di Verona.

