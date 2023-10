Aprono le iscrizioni ad Area Sanremo 2023. Amadeus resta alla guida del Contest

Area Sanremo 2023 apre le iscrizioni.

Il Contest organizzato dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo che permette agli artisti vincitori di prendere parte a Sanremo Giovani giocandosi la possibilità di entrare tra i big del Festival di Sanremo si è fatto attendere come mai prima d’ora.

Ritardi, come vi avevamo anticipato qui, dovuti alla chiusura della nuova convenzione tra Rai e Comune di Sanremo.

Per il secondo anno consecutivo il Direttore artistico del Festival, Amadeus, decide di prendersi carico della manifestazione. Spetterà quindi a lui la scelta finale dopo una prima scrematura messa in atto da una Commissione Artistica da lui scelto.

Il termine ultimo per effettuare la propria iscrizione sono le ore 23:59 del 30 ottobre. 15 giorni in più quindi rispetto agli iscritti tramite casa discografica, ma ben quattro mesi in meno per preparare il proprio materiale rispetto al regolamento discografico.

Questo potrebbe portare ad una massiccia presenza di artisti delle major e di grandi etichette.

Andiamo a scoprire insieme le modalità di iscrizione e il regolamento di Area Sanremo 2023. Cliccate in basso su continua.