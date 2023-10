Rai e Comune di Sanremo vicini alla chiusura della convenione. Imminente anche l’apertura delle iscrizioni ad Area Sanremo

Una delle domande che riceviamo più spesso via mail e social, sia da parte degli artisti che dei produttori è: quest’anno si svolgerà Area Sanremo? La risposta è sì e presto verrà reso pubblico il regolamento di quest’edizione con alla guida nuovamente Amadeus.

Come già spiegato in questo articolo il ritardo nella pubblicazione del regolamento di Area Sanremo e nell’apertura delle iscrizioni è dovuto alla mancata chiusura della nuova convenzione tra Rai e Comune di Sanremo, in ritardo come mai prima d’ora ma ormai imminente.

Come riporta il sito Sanremo News la base economica della convenzione rimarrà di cinque milioni di euro. Questa la cifra che la tv di stato elargirà al Comune per il Festival. Confermate, oltre ad Area Sanremo, altre iniziative come il palco per i live di piazza Colombo e la Nave dello sponsor Costacrociere.

Le iscrizioni ad Area Sanremo in ogni caso dovrebbero aprirsi nei prossimi giorni dando la possibilità ai ragazzi di essere ascoltati dalla Commissione scelta da Amadeus nel mese di novembre. Come lo scorso anno dovrebbero essere quattro gli artisti scelti dalla manifestazione per unirsi agli 8 selezionati dal regolamento discografico per la finale di Sanremo Giovani 2023.

La finale si svolgerà al Teatro dell’Opera del Casinò e sarà trasmessa in diretta nella prima serata di Rai 1 mercoledì 20 dicembre.