Area Sanremo 2022: il Contest passa nelle mani di Amadeus (ESCLUSIVO)

C’è molta attesa per quel che riguarda Area Sanremo 2022. Ad oggi, 22 settembre, non si hanno infatti notizie ufficiali sulla sorte dell’unico Contest in grado di portare gli artisti emergenti sul palco di Sanremo Giovani e, in alcuni casi, del Festival di Sanremo. Oggi All Music Italia vi svela in anteprima quello che accadrà nella nuova edizione.

Nelle scorse settimane, tra produttori e artisti emergenti, sono in molti ad averci scritto, anche in virtù della posizione del nostro direttore, Massimiliano Longo, che lo scorso anno ha ricoperto il ruolo di Garante per i partecipanti nella manifestazione,

La domanda che ci è stata fatta più spesso è “Ma si farà?”. Non preoccupatevi, Area Sanremo 2022 si farà e, nei prossimi giorni, verranno annunciati tutti i cambiamenti e reso pubblico il regolamento con le modalità di iscrizione.

La grande novità è che Amadeus ha deciso di entrare in gioco in prima persona insieme nel Contest. Se dalla sua nascita, esattamente 25 anni fa, Area Sanremo ha sempre avuto una commissione a parte per le sue selezioni, commissioni a cui subentrava poi in ultima battuta il direttore artistico in carica del Festival, quest’anno non ci sarà più questa differenza.

Sarà infatti proprio il direttore artistico del Festival ad occuparsi delle selezioni insieme alla Commissione Artistica di Sanremo giovani. Ad oggi non è ancora noto da chi sarà formata la Commissione.

Nei suoi tre festival Amadeus si è sempre avvalso dell’aiuto di Gianmarco Mazzi, Claudio Fasulo, Massimo Martelli e del Maestro Leonardo de Amicis. Quest’anno non ci potrà essere Mazzi, impegnato politicamente (è candidato come capolista a Padova), e non ci sarà Claudio Fasulo, che non si occupa più in Ra del progetto Sanremo.

L’organizzazione della manifestazione sarà sempre in mano alla Fondazione Orchestra Sinfonica Sanremo guidata dall’Avvocato Biolè.

In attesa dell’annuncio ufficiale possiamo anche dirvi che Area Sanremo 2022 sarà sicuramente con iscrizione gratuita e che le audizioni dovrebbero svolgersi nel mese di novembre.

Rimaniamo in attesa delle comunicazioni ufficiali che arriveranno a stretto giro.