Area Sanremo 2020: fuori il bando di iscrizione della nuova edizione

È finalmente uscito il regolamento di Area Sanremo 2020, l’unico Contest musicale che porta due degli otto vincitori della manifestazione tra le Nuove proposte del Festival di Sanremo.

Anche quest’anno alla guida, per la seconda volta, c’è il Presidente della’Orchestra Sinfonica di Sanremo, Livio Emanueli, che già lo scorso anno si è distinto per aver introdotto, dopo anni di battaglia da parte del nostro sito e di Rockol, il voto trasparente.

Andiamo a conoscere insieme le principali novità di questa nuova edizione ricordandovi che trovate il bando completo di iscrizione qui. Un’edizione tutt’altro che facile da organizzare, questo va detto, a causa delle norme di sicurezza relative al Covid-19.

La situazione di emergenza sanitaria ci obbliga a stabilire un numero massimo di domande, fissato per l’edizione 2020 a 600.

Per garantire l’ascolto di tutti i partecipanti le audizioni verranno programmate con esecuzione del brano inedito sfumato a 2’30”, per le fasi eliminatorie, mentre per la fase finale il brano sarà eseguito nella sua versione integrale e ne sarà richiesto il videoclip.

C’è tempo per iscriversi fino al 23 ottobre (a meno che non si arrivi prima al limite dei 600) e sul sito ufficiale è presente un Countdown.

Area Sanremo 2020: il regolamento

Come ogni anno i vincitori della manifestazione saranno 8 e tra loro Amadeus e la Commissione Nuove proposte del Festival di Sanremo sceglieranno due nomi da portare direttamente al Festival.

Anche quest’anno, altra novità introdotto lo scorso anno da Livio Emanueli, l’iscrizione sarà completamente gratuita.

Potranno partecipare ad Area Sanremo 2020 interpreti e cantautori con un’età compresa tra i 15 e i 34 anni (rispettivamente già compiuti e non ancora compiuti, alla data del 31/01/2021). In caso di duo o gruppi, i requisiti di cui ai comma a), b) e c), dovranno

essere posseduti da tutti i componenti.

I partecipanti non dovranno mai aver partecipato alle precedenti edizioni del Festival della Canzone Italiana e non potranno essere iscritti a Sanremo Giovani edizione 2020 (regolamento discografico, vedi qui).

Il brano inedito presentato in gara dovrà essere depositato presso una Società legalmente riconosciuta che tutela i diritti di autore (SIAE, SOUNDREEF etc).

Il candidato dovrà, pena esclusione, comunicare per iscritto durante

la procedura di iscrizione e comunque entro la data di inizio della

Fase Eliminatoria, il numero di protocollo e la data di deposito.

La partecipazione dei canditati minorenni dovrà essere autorizzata dal

genitore esercente la potestà o dal tutore che dovrà altresì effettuarne

l’iscrizione online.

Per partecipare bisognerà compilare la domanda sul sito Internet www.area-sanremo.it. L’iscrizione dovrà tassativamente avvenire in formato digitale seguendo la procedura indicata sul sito.

Andranno caricate:

la scheda con i dati del candidato e della canzone inedita presentata, dovrà essere specificata la categoria alla quale i candidati intendono iscriversi (Singolo oppure Duo oppure Gruppo). Non è ammessa l’iscrizione di un candidato a più di una categoria.

La base strumentale del brano inedito, che non potrà contenere seconde voci che doppino per una durata rilevante, la linea del canto della durata massima di 3’e 30’’ per sostenere l’audizione della Fase

Finale;

La base strumentale dello stesso brano inedito della durata di 2'e30" per sostenere l'audizione della Fase eliminatoria.

La registrazione completa (base e voce) del brano inedito presentato della durata massima di 3’ e 30’’.

La base strumentale di un brano edito (proprio oppure cover) da

utilizzarsi in caso di riprese o comunque su richiesta della Commissione di Valutazione.

Il testo della canzone inedita presentata con l'indicazione chiara e precisa del nome e del cognome degli autori e dei compositori del brano stesso;

brano stesso;

La biografia del candidato singolo o del Duo o del Gruppo.

Copia della carta d’identità in corso di validità del candidato e/o dei

componenti del duo o del gruppo;

In caso di minore, copia della carta d'identità in corso di validità del genitore o del tutore;

genitore o del tutore;

Le selezioni

I candidati saranno convocati a Sanremo per le audizioni, seguendo un criterio a insindacabile giudizio della Fondazione e le convocazioni saranno pubblicate sul sito Internet sopra citato e comunicato all’interessato alla mail indicata in fase di iscrizione.

La Fondazione, recependo la normativa vigente in materia di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19, ha approvato un protocollo volto a disciplinare gli accessi e a garantire lo svolgimento delle audizioni in condizioni di sicurezza.

Tale procedura è visibile e scaricabile sul sito istituzionale

www.area-sanremo.it.

Per quanto sopra descritto, la Fondazione garantisce:

– spazi, attrezzature e modalità organizzative idonee a

garantire il distanziamento;

– pulizia e sanificazione dei locali, dei servizi igienici e delle attrezzature;

– disponibilità di prodotti per l’igienizzazione delle mani all’ingresso dei locali, dei servizi igienici e nell’area di svolgimento delle audizioni;

– apposizione di cartellonistica informativa dove necessaria;

– che la commissione esaminatrice e il personale a contatto con i partecipanti, saranno muniti delle istruzioni e dei dispositivi necessari ad operare in sicurezza.

I CORSI

A seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per l’edizione 2020 i corsi di base si svolgeranno esclusivamente on line; la Fondazione pubblicherà sul sito istituzionale il programma dei corsi e le modalità di fruizione degli stessi.

Le selezioni si svolgeranno in due Fasi: Fase Eliminatoria e Fase

Finale.

Le audizioni della fase eliminatoria si svolgeranno a porte chiuse davanti alla Commissione di Valutazione.

I criteri di valutazione saranno stabiliti dal Presidente di Commissione.

La Commissione adotterà le proprie decisioni in seduta segreta ed il suo

giudizio sarà insindacabile e inappellabile. Il voto attribuito dalla Commissione di Valutazione al candidato sarà successivamente reso noto

tramite pubblicazione su apposita sezione del sito ufficiale.

Si precisa sin d’ora che in nessun caso i componenti della Commissione di

Valutazione sono autorizzati a dare informazioni ai Candidati sui giudizi

espressi in sede di audizione. Al termine della Fase Eliminatoria la Commissione di Valutazione proclamerà i candidati Finalisti in numero non inferiore a 50 (cinquanta), i cui nominativi saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito Internet.

Il brano inedito presentato durante la Fase Eliminatoria non potrà essere

sostituito per tutta la durata della manifestazione.

I candidati finalisti potranno, se lo riterranno opportuno, prima delle audizioni della Fase Finale apportare alcune non sostanziali modifiche al testo e/o all’arrangiamento musicale senza snaturare le caratteristiche

originarie del brano.

Selezione fase finale: Per l’edizione 2020, oltre ai candidati selezionati nella fase eliminatoria, parteciperanno di diritto alle Fasi Finali gli Artisti Vincitori dei seguenti Premi e/o Concorsi:

– Pigro;

– Premio Lunezia;

– Premio Bianca d’Aponte;

purché in possesso dei requisiti contenuti nel presente bando.

In questa fase i candidati dovranno esibirsi davanti alla Commissione di

Valutazione con LO STESSO BRANO INEDITO, SALVO LE EVENTUALI

MODIFICHE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, PROPOSTO NELLA

FASE ELIMINATORIA E PER L’EVENTUALE PARTECIPAZIONE AL 71°

F E S T I V A L D E L L A C A N Z O N E I T A L I A N A A V E N T E L E

CARATTERISTICHE INDICATE AL SUCCESSIVO ART. 8 E LA DURATA

MASSIMA DI 3 MINUTI E 30 SECONDI.

I Finalisti dovranno consegnare all’organizzazione il videoclip del brano inedito ed eventuali altri documenti richiesti, secondo le modalità che verranno comunicate successivamente. Saranno ammessi solo videoclip privi di loghi o immagini pubblicitarie, come meglio descritto sul presente bando all’art.8.

La Commissione di Valutazione sceglierà sulla base di proprie insindacabili valutazioni Artistiche ed editoriali – gli otto candidati vincitori di Area

Sanremo 2020 e redigerà apposito verbale, al quale sarà allegato l’elenco

delle canzoni vincitrici di Area Sanremo 2020.

Gli 8 vincitori di Area Sanremo dovranno far pervenire, in apposito plico chiuso e sigillato, tutta la documentazione prevista dal Regolamento RAI del Festival edizione 2021, alla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, a pena di esclusione, prima dell’esibizione davanti alla Commissione Musicale della RAI e, comunque, con le modalità che

verranno per tempo comunicate.

I Vincitori di Area Sanremo saranno convocati secondo le modalità di cui al

precedente art. 4 oppure all’indirizzo di posta elettronica comunicato in fase

di iscrizione, e si esibiranno innanzi alla Commissione musicale della RAI

nei tempi e nei modi decisi dalla RAI stessa.

La Commissione Musicale RAI sceglierà, tra i Vincitori, i cantanti ammessi

di diritto a partecipare al 71° Festival della Canzone Italiana secondo le

modalità stabilite dalla RAI.

IL BRANO INEDITO

I brani presentati dai candidati dovranno avere i seguenti requisiti:

Le basi fornite (per le audizioni e per Sanremo Giovani) e le sequenze

audio, se da utilizzarsi, non potranno contenere seconde voci che doppino

per una durata rilevante la linea del canto.

Il brano inedito proposto per le audizioni di Area Sanremo ed in caso di

vittoria al 71° Festival della Canzone Italiana, dovrà essere tassativamente

in lingua italiana, avere la durata massima di 3 minuti e 30 secondi e

rimanere inedito per tutta la durata di Area Sanremo 2020 e comunque sino alla pubblicazione sul sito www.sanremo.rai.it.

Si considera testo in lingua italiana anche il testo che contenga parole e/o locuzioni e/o brevi frasi in lingua dialettale e/o straniera e/o di neo-idiomi o locuzioni verbali non aventi alcun significato letterale/linguistico, purché tali da non snaturare il complessivo carattere italiano del testo.

Le canzoni presentate dagli Artisti dovranno essere nuove al momento della presentazione della domanda di partecipazione e di iscrizione al concorso Area Sanremo ed 2020 e rimanere tali sino alla loro pubblicazione sul sito www.sanremo.rai.it.

E’ considerata nuova, ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento, la

canzone che, nell’insieme della sua composizione o nella sola parte musicale o nel solo testo letterario (fatte salve per quest’ultimo eventuali

iniziative editoriali debitamente autorizzate), non sia già stata fruita da un

pubblico presente o lontano, o eseguita o interpretata in tutto o in parte dal

vivo ovvero in versione registrata alla presenza di pubblico presente o

lontano.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sussiste inoltre la caratteristica di

canzone inedita quando:

a) le canzoni nell’insieme della composizione o nella sola parte musicale

o nel solo testo letterario siano state solo occasionalmente interpretate

e/o eseguite dal vivo (ovvero diffuse in versione registrata) in un

contesto privato e/o familiare o comunque al di fuori dell’esercizio della

professione Artistica, seppure sia avvenuta una ripresa e/o registrazione

e/o riproduzione da chicchessia senza il consenso e/o all’insaputa degli

Artisti medesimi;

b) i brani siano stati eseguiti soltanto all’interno della cerchia privata

degli autori o dell’Artista presente durante le selezioni di AREA

SANREMO o della cerchia privata o degli addetti ai lavori della Casa

discografica o editrice di appartenenza del predetto Artista o di operatori

del settore, e comunque senza finalità commerciali;

c) i brani siano stati trascritti su stampati o altri supporti simili oppure

registrati su dischi e nastri fonografici o analoghi mezzi, anche

audiovisivi, ma mai posti in circolazione all’esterno degli ambiti sub (a);

d) nell’eventualità di utilizzo di stralci di partiture musicali e/o testuali di

canzoni già edite purché mai messe in vendita/commercializzate su

supporti fonografici o su negozi digitali online o offerte in streaming a

pagamento, purché composte dallo stesso autore/compositore e/o dallo

stesso gruppo di autori/compositori della canzone medesima presentata

e sempre, che queste nel totale non superino un quinto della canzone

nuova stessa.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, non sussiste la caratteristica di

canzone nuova nell’eventualità che l’insieme o la parte musicale o il testo

letterario della canzone:

a) abbia generato introiti derivanti da eventuale sfruttamento,

diffusione e distribuzione totale o parziale di natura commerciale,

riscontrabili e verificabili presso gli enti preposti alla riscossione di diritti

d’autore e/o editoriali, fatti salvi eventuali introiti derivanti dalla mera

stampa per finalità interne al di fuori di ogni fattispecie di distribuzione;

b) abbia già avuto un impiego totale o parziale in una qualsiasi attività

o iniziativa, direttamente o indirettamente, commerciale anche senza

generazione di introiti.