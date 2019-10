Ieri sono stati annunciati i nomi dei 65 artisti che passano alla fase finale di Area Sanremo 2019. A quanto pare però due delle canzoni presentate potrebbero non essere inedite, quindi violerebbero il regolamento del Contest musicale.

Le nostre segnalazioni su tre dei brani non regolari nella cosiddetta “parte discografica” di Sanremo Giovani hanno portato all’esclusione degli artisti da noi segnalati (vedi qui) ma non solo, hanno portato anche a minacce e ingiurie da parte di un concorrente nei confronti del nostro direttore, Massimiliano Longo.

Sul nostro sito non abbiamo voluto affrontare la questione, saranno gli organi competenti, come è giusto che sia, ad occuparsene. In ogni caso noi continuiamo a fare il nostro lavoro nel segno del rispetto verso gli artisti e verso i regolamenti e ci occupiamo questa volta dei 65 finalisti di Area Sanremo 2019.

Anche le canzoni di Area Sanremo infatti devono soddisfare il requisito di brano inedito come recita il regolamento ufficiale:

“…tutte le canzoni nuove, al momento della presentazione, dovranno essere inedite e rimanere tali per tutta la durata di Area Sanremo 2019.

E’ considerato inedito, ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, il brano che, nell’insieme della sua composizione o nella sola parte musicale o nel solo testo letterario, non sia già stata pubblicata e/o fruita, anche se a scopo gratuito, da un pubblico presente o lontano.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sussiste la caratteristica di brano inedito nell’eventualità che l’insieme o la parte musicale o il testo letterario del brano non siano stati comunicati al pubblico ma:

– siano stati eseguiti soltanto all’interno della cerchia privata degli autori o dell’artista o degli addetti ai lavori senza finalità commerciali;

– siano stati trascritti su stampati o altri supporti simili oppure registrati su dischi e nastri fonografici o analoghi mezzi, anche audiovisivi, mai posti in circolazione all’esterno degli ambiti sopraccitati.

Non è considerato inedito, il brano che, nell’insieme della sua composizione o nella sola parte musicale o nel solo testo letterario:

– abbia generato introiti derivanti da un eventuale sfruttamento e/o diffusione e/o distribuzione di natura commerciale;

– abbia già avuto impiego in una qualsiasi attività o iniziativa commerciale, direttamente o indirettamente.

AREA SANREMO 2019 due artisti a rischio esclusione?

Il nostro Direttore, insieme alla redazione, ieri ha provveduto al controllo sui 65 finalisti di Area Sanremo così come è stato fatto per quelli di “Sanremo Giovani Regolamento discografico”.

Ovviamente queste segnalazioni vengono messe all’attenzione di Livio Emanueli, Presidente Orchestra Sinfonica di Sanremo, e Massimo Cotto, Direttore Artistico del Contest, che, se lo riterranno opportuno, faranno i dovuti controlli.

Questo perché noi abbiamo riscontrato canzoni dello stesso artista con lo stesso titolo ma nessuno del nostro sito ha ascoltato i brani in gara.

Dalle nostre ricerche risulta che Savino Riontino, in arte Sire, ha già pubblicato su Spotify un brano intitolato F@ck come potete vedere e ascoltare qui a seguire.

Anche il brano presentato dal cantautore Frarè, Confini del silenzio, risulterebbe essere già stato presentato in un Contest musicale, la sesta edizione del Festival Nazionale voci Nuove città dell’Aquila Premio Alessandra Cora, dove nel 2015 si classificò secondo.

Qui a seguire nel video caricato su Youtube è possibile ascoltare il brano al tredicesimo minuto mentre a 15:50 viene annunciato il titolo della canzone.

Va sottolineato che, nonostante nel titolo sia stato specificato che i brani a rischio di esclusione sono due, in realtà potrebbero essere anche di più.

Ci sono infatti canzoni che Google ci rivela essere state già pubblicate anche se, al momento non sono più disponibili.

Dovete sapere infatti che un qualsiasi contenuto caricato sul web viene indicizzato dal noto motore di ricerca e se questo viene eliminato per circa 3/5 giorni i dati continuano a rimanere visibili alle ricerche su Google.

In questo caso si trovano diverse informazioni sui brani di Alessio Caldo, Senza Fiato (che era fino a poco tempo anche su YouTube), e Tu non sei qui di Giovanni Campagna.

Qui a seguire alcune immagini dimostrative.