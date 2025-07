Antonio Maggio, Una partita di calcio “Para La Vita”: al via la 1° edizione

Martedì 29 luglio, alle ore 20.15, allo Stadio Comunale Santo De Ventura, a Squinzano (LE), si terrà la prima edizione dell’evento Para La Vita – ideato da Antonio Maggio, in memoria di papà Gianfranco, e sposato dall’Amministrazione Comunale – con l’obiettivo di raccogliere fondi per tutti quei cittadini che necessitano di cure oncologiche o salvavita.

Aperta dall’esibizione di Antonio Maggio, la manifestazione sarà un mix di musica, sport e solidarietà e vedrà sfidarsi gli “amici della musica” e gli “amici di Gianfranco” allenati dal Dott. Giuseppino Palaia, storico medico sociale dell’US Lecce.

Ma non è tutto! Tanti saranno infatti gli ospiti della serata: da Moreno a Pierdavide Carone, passando per Niveo, Alessandro Quarta, i Sud Sound System, Cioffi, Pago, Verdiana, Franco Simone, Red Ronnie, La Municipal, Leonardo Lamacchia e tanti altri.

A loro si aggiungeranno poi alcuni importanti protagonisti del mondo del calcio, come Vučinić, Chevanton e Del Vecchio.

Tutto questo, come già anticipato, per raccogliere fondi e ricordare Gianfranco Maggio, figura attiva nel panorama sportivo regionale e punto di riferimento per tanti giovani atleti del territorio che ha contribuito a lanciare.

I biglietti per assistere alla partita sono in vendita al seguente link.