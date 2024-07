Anteprima video: Antonio Giagoni e il suo dialogo con il Signor Tempo in “Perdere tempo”

In anteprima esclusiva su All Music Italia oggi il video di Perdere tempo, nuovo singolo di Antonio Giagoni fuori dal 5 luglio e in rotazione radiofonica dal 12 dello stesso mese.

Cantautore toscano classe 1987 Antonio Giagoni è nato a Viareggio e gravita attorno alla musica più o meno da sempre. Inizia a concretizzare la sua attività artistica all’età di diciotto anni circa cominciando a scrivere le prime canzoni e lavorando in uno studio di registrazione che diventerà di lì a poco il suo ufficioso domicilio.

Nel corso della sua carriera vanta collaborazioni con Massimo Luca (storico chitarrista di Lucio Battisti e produttore di Gianluca Grignani all’esordio), militante nella band degli ZoCaffè con cui pubblica tre dischi nel 2012, 2013 e 2016, la vittoria ad Arezzo Wave Band, le aperture per Max Gazzè e Levante e centinaia di live in tutta Italia.

La carriera da solista riparte nel 2017 e lo vede vincere la categoria Miglior cantautore al Premio Lucio Dalla. Nel 2023 ha pubblicato diversi singoli confluiti poi nel suo EP da solista, Canzoni “quasi fuori moda”, a gennaio 2024.

ANTONIO GIAGONI PERDERE TEMPO

Perdere Tempo è una canzone pop con venature lounge-funk, che racconta il rapporto tra un uomo e il tempo, quest’ultimo personificato come un altro uomo.

Per racconta un argomento così importante Antonio sceglie un pezzo estivo e ballabile, caratterizzato da un testo finemente ironico e provocatorio.

Ecco come ci racconta questo brano l’artista:

“Siamo persi nel tempo ed a volte il tempo perde noi. A me piace perdere tempo senza sprecarlo. Il pezzo nasce proprio da questa riflessione filosofica e come spesso accade, da critiche ricevute sul mio modo di vivere all’interno del tempo. Penso che ogni tanto perdersi nel tempo dia la possibilità’ al tempo stesso di ricaricarsi e quindi poi di mostrarsi più’ complice e gioviale nei nostri confronti, perché a tutti piace stare un po’ da soli, perché a tutti piace smarrirsi dentro a un momento e, secondo me, piace tanto anche a lui.“

Il videoclip di Perdere Tempo descrive la giornata tipo di un uomo medio che combatte con il tempo. Maledicendolo talmente tanto, il tempo si materializza con le sembianze dell’uomo. I due si conoscono e nasce tra loro un rapporto di complicità; “l’uomo tempo” riesce a farsi apprezzare, riportando “l’uomo in carriera” in una dimensione di equità. Alla fine, entrambi, non più vittime l’uno dell’altro, si sentono vivi e felici come non mai.

Ecco a seguire il videoclip di Antonio Giagoni. Diretto e montato da Emiliano Giannelli.

“L’idea di questo video è nata in poche ore ed è stato girato in un solo pomeriggio (c’è voluto poco tempo insomma…) giocando sul contrasto tra città’ e campagna lucchese. Si è voluta simulare la classica situazione dell’uomo in carriera che combatte contro il tempo. Lo maledice talmente tanto che ad un certo punto il tempo si materializza ed il protagonista si accorge che il Signor Tempo ha le stesse sue sembianze e che in realtà con un po’ di impegno i due possono diventare grandi amici e godere di una forte complicità. Si può vivere nel tempo oppure con il tempo. Io preferisco la seconda. “

PERDERE TEMPO, IL TESTO

Perchè a me piace pure perdere il tempo

Lo perdo spesso e non me ne pento

Lo perdo perchè sono distratto

Me lo dimentico dentro ad un abbraccio

Ma ho visto che anche al tempo

Piace restare a volte un po’ da solo

Per riposare, l’ho visto addormentarsi come uno straccio

L’ho visto comportarsi come un pagliaccio

Perchè a me piace pure perdere il tempo

Lo perdo spesso e non me ne pento

Lo perdo perchè sono distratto

Me lo dimentico dentro ad un abbraccio

Ma ho visto che anche al tempo

Piace sognare, l’ho visto lamentarsi per poi scappare

L’ho visto correre per non pensare

L’ho visto sciogliere cristalli di sale

Ma ho visto che anche al tempo piace rischiare

Di avvicinarsi al sole per poi bruciare

L’ho visto andare in sbatti per un momento

Avvelenarsi dentro a un incontro

Perchè a me piace pure perdere il tempo

Lo perdo spesso e non me ne pento

Lo perdo perchè sono distratto

Me lo dimentico dentro ad un abbraccio

L’ho visto perdersi dentro alle stanze

L’ho visto scorrere nelle tue guance

L’ho visto piangere dentro ai tuoi occhi

Cadere a terra come pezzi vetro rotti

Perchè a me piace pure perdere il tempo

Lo perdo spesso e non me ne pento

Lo perdo perchè sono distratto

Me lo dimentico dentro ad un abbraccio

Perchè a me piace pure perdere il tempo

Lo perdo spesso e non me ne pento

Lo perdo perchè sono distratto

Me lo dimentico