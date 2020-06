Sono passate alcune settimane dall’uscita in radio di Amore e Amuchina, il nuovo singolo di Pierozzi, fondatore e chitarrista dei Dear Jack, qui presente per la prima volta in veste solista (ne abbiamo parlato Qui). Il videoclip girato a pochi passi da Tarquinia è in anteprima su All Music Italia.

Il brano (distribuzione Artist First) porta la firma dello stesso Francesco Pierozzi insieme ad Alessio Bernabei e descrive in maniera ironica i sentimenti ai tempi del coronavirus e della quarantena. Noiose giornate trascorse in casa, appuntamenti al supermercato e… Amuchina.

PIEROZZI – AMORE E AMUCHINA – ANTEPRIMA VIDEO

Il videoclip di Amore e Amuchina è stato girato da Alessandro Passamonti, sulla spiaggia di Marina Velka, vicino Tarquina (VT). Ha visto anche la partecipazione, dietro le quinte, della mamma di Pierozzi. Un video semplice e spontaneo, proprio come il brano.

“Il video di ‘Amore e Amuchina’ è stato girato in spiaggia al tramonto ed è stato tutto improvvisato sul momento. Mare musica e amore, le uniche armi per combattere la malinconia e la solitudine, che sono stati i protagonisti di questo atipico periodo di reclusione. Dedico tutto alla mia fidanzata…che è stata la musa ispiratrice della canzone.”

AMORE E AMUCHINA – IL TESTO

Autori: Francesco Pierozzi, Alessio Bernabei

Mi manchi, mi manchi, ti manco?

Mi manchi da morire!

E non mi importa se ti dico c

he per me sei te meglio del latte e caffè

se la mattina mi svegli.

Ma cosa te lo dico a fare,

io ti vorrei abbracciare…

ti giuro mi farei anche infettare!

E… vabbè dai non scherziamo,

quarantena sul divano,

intanto ci pensiamo che serie ci guardiamo?

Lo sai che il tempo passa presto e

l’amore e l’Amuchina non vanno d’accordo.

Non posso regalarti il mare

se al mio fianco non ci sei più te.

Mi manchi, mi manchi, ti manco?

Mi manchi da morire!

E non mi importa se ti dico

che per me te meglio del latte e caffè

se la mattina mi svegli.

Sono fuori dal mondo,

solo pasta col tonno,

chissà se un giorno arriveremo in fondo?

La noia mi fa male,

io ti vorrei mangiare,

lo sai senza di te

muoio di fame!

Se Nessuno ci ha beccato

diamoci appuntamento al supermercato.

Posso più portarti al mare

se non rimaniamo a casa daii!

Mi manchi, mi manchi, ti manco?

Mi manchi da morire!

E non mi importa se ti dico

che per me sei te

meglio del latte e caffè

se la mattina mi svegli.