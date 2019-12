E’ uscito Pezzi dello stesso cuore, brano del cantautore siciliano Salinitro. Un brano che trae ispirazione dal passato sentimentale del cantautore e parla della volontà di tenere fede ai propri sogni e alla propria emotività, nonostante non sia facile avere questa determinazione.

Per Salinitro l’amore va preservato da tutto e da tutti e i tradimenti costituiscono una spiacevole battuta d’arresto. Pezzi dello stesso cuore è un invito a guardare il lato positivo della relazione senza aver paura di correre dei rischi e di come potrà andare a finire.

Il pezzo è stato registrato e prodotto al Massive Arts Studios di Milano ed è il primo tassello di un nuovo percorso che vede protagonista il cantautore nato a Gela nel 1990.

ANTEPRIMA VIDEO – SALINITRO – PEZZI DELLO STESSO CUORE

Il brano è accompagnato da un videoclip girato dal regista Claudio Zagarini.

“Il videoclip di Pezzi dello stesso cuore è stato girato in una notte di novembre all’interno di alcuni tra gli scorci più suggestivi della città di Milano. I colori della metropoli meneghina di notte, le strade semideserte e la pioggia sottile fanno da scenografia alle note di un brano che vuole raccontare un passato difficile da accettare e, dunque, ancora in qualche modo presente.”

PEZZI DELLO STESSO CUORE – IL TESTO

Autori e compositori: E. Salinitro, F.Coletti

Edizioni Massive Arts Italy

Ho cominciato

A sognare coi miei occhi da bambino

Adesso non svegliarmi

Resta qui perché i rancori sono nuvole

Tra le ali che ci portano via e infrangono le regole

Saltiamo da qui

Tu ed io

Siamo figli dello stesso male

Non dirmi addio

C’è ancora tempo per ricominciare

Tu ed io

Siamo parti dello stesso cuore

Puoi dire addio

O rischiare di precipitare

Ho continuato

A cercare nel tuo petto una tranquillità

Adesso non pensarci

Corriamo via dai nostri tradimenti

Tu ora conta e poi via

Four, three, two, one

Tu ed io

Siamo figli dello stesso male

Non dirmi addio

C’è ancora tempo per ricominciare

Tu ed io

Siamo parti dello stesso cuore

Puoi dire addio

O rischiare di precipitare

Tieniti

Tienimi

Tienimi…

Tieniti

Tienimi

Tieniti

Tienimi

Tienimi…

Tu ed io

Siamo figli dello stesso male

Non dirmi addio

C’è ancora tempo per ricominciare

Tu ed io

Siamo parti dello stesso cuore

Puoi dire addio

O rischiare di precipitare

Tu ed io

Siamo figli dello stesso male

Non dirmi addio

C’è ancora tempo per ricominciare

Tu ed io

Siamo pezzi dello stesso cuore

Pezzi dello stesso cuore

Pezzi dello stesso cuore