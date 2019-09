Oggi, 20 settembre, è il giorno di uscita del singolo di Adolfo Durante Nell’attesa di un bacio, un brano intenso e con sonorità riconoscibili, ma allo stesso tempo nuove, che hanno caratterizzato tutto il percorso dell’artista fino ad oggi. Oggi il videoclip è in anteprima su All Music Italia.

Nell’attesa di un bacio è stato prodotto, arrangiato e missato da Alberto Lombardi per Belairstudio Produzioni Musicali.

Contemporaneamente al singolo è stato pubblicato anche il vinile che ha lo stesso titolo e che raccoglie tutti i singoli di Adolfo Durante usciti fra il 2017 e il 2018 oltre ad altri nuovi brani, fra cui la title track, di cui oggi vi presentiamo in anteprima esclusiva il video.

Queste le parole di Adolfo Durante (Qui il nostro articolo sulla sua vittoria del Premio Emergency nel 2015) per presentare Nell’attesa di un bacio:

”… La canzone racconta la preparazione e l’attesa al miracolo di un solo istante. In uno scenario postmoderno, ogni cosa visibile si ferma mentre tutto l’Universo concorre silenziosamente e converge verso quel bacio capace di illuminare la notte e una vita intera.Visti i tempi e l’intolleranza che si respirano, negli ultimi anni verso il prossimo, l’augurio è che si possa sperare in un ritorno al contatto vero fra persone. Nel frattempo aspetto fiducioso… … Avevo da tempo la necessità di misurarmi con sonorità differenti rispetto al 2015, non ripetermi è sempre stato una necessità per non rimanere vincolato a stereotipi in chi mi ascolta e si aspetta da me produzioni come quelle passate. Un modo anche per recuperare quella parte più ‘ruvida’ di me, che pure esiste …”.

Il testo della canzone porta la firma di Alessandro Hellmann, mentre Rosario Di Bella ha composto la musica.

ADOLFO DURANTE – NELL’ATTESA DI UN BACIO – IL VIDEOCLIP

Nell’attesa di un bacio è accompagnato da un videoclip diretto da Alessio Caglioni (Ivica).

NELL’ATTESA DI UN BACIO – IL TESTO

Testo: Alessandro Hellmann

Musica: Rosario Di Bella

Edizioni: Maremosso

Sì, io lo so

So come vanno le cose

Sono già stato ferito

Da qualche mazzo di rose

Un passo troppo vicino

O forse troppo lontano

Tutto quel cinema muto

Si preparava ad un bacio

Io lo so

E tutta l’arte del mondo

E questa calma di vento

È da una vita che guardo

È da una vita che aspetto

Che aspetto te

E aspetto te

E aspetto te soltanto

Tutto è stato già

E basta un respiro

Io lo so che basta un riparo

Io lo so, basta essere qui

E questo spreco di stelle

Nello sprofondo del buio

A fare immensa la notte

Nell’attesa di un bacio

Nell’attesa di un bacio

Nell’attesa di un bacio

Sì, io lo so

So come vanno le cose

Sono già stato ferito

Da qualche mazzo di rose

In ogni calcolo e forma

Sotto la curva del cielo

L’architettura moderna

Si preparava ad un bacio

Io lo so

E ogni monumento

Si arrende a un timido gesto

È da una vita che aspetto

Questo preciso momento

Che aspetto te

E aspetto te

Aspetto te soltanto

Tutto è stato già

E basta un respiro

Io lo so che basta un riparo

Io lo so, basta essere qui

E questo spreco di stelle

Nello sprofondo del buio

A fare immensa la notte

Nell’attesa di un bacio

Nell’attesa di un bacio

Nell’attesa di un bacio

