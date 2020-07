E’ uscito Oggi Sto Bene, il nuovo singolo di Mustrow, il musicista romano da anni a fianco di vari artisti italiani come Noemi, Elisa, Rkomi, Dj Shablo, Marracash, Carl Brave e Wrongonyou.

Mustrow è il nome d’arte dietro il quale si cela Fabio Garzia, che con Oggi Sto Bene torna al suo progetto solista pubblicando il primo singolo in italiano.

Il singolo si caratterizza per un sound alternative rock d’oltreoceano in cui non mancano riferimenti al cantautorato italiano, che si fondono con chitarre distorte e voce graffiante. Gli strumenti standard si fondono con campionamenti elettronici e synth per restituire una produzione che abbia un impatto il più potente possibile e un sapore internazionale.

Altra caratteristica di Oggi Sto Bene è la strofa, quasi parlata e dalla forte matrice rock, che anticipa un ritornello dalle tinte pop, orecchiabile e irriverente.

“Oggi sto bene è un po’ come quando ci fingiamo liberi filtrando le paure attraverso le convenzioni, la routine. E’ illudersi che le cose andranno bene comunque anche quando questo sembra non interessarci, facendole scivolare così senza poi, curarsene troppo.”

ANTEPRIMA VIDEO – MUSTROW OGGI STO BENE

“Il video nasce durante il lockdown, mentre costruivo un tavolo nel mio scantinato. Una location perfetta per fare delle riprese, con una matrice un po’ dark quasi da film dell’orrore.

Questa atmosfera si lega perfettamente con il sound e il significato di ‘Oggi sto bene’, quasi da far percepire lo stato d’animo da prigione mentale che ci blocca con le nostre paure e non ci permette di ‘respirare’. Il tutto è stato girato con un semplice smartphone e altri strumenti che avevo a disposizione in cantina, tipo vernici, attrezzi da lavoro ecc. Ho adattato un’asta da microfono come cavalletto fermando lo smartphone con lo scotch. Schiacciare rec, correre al punto di inquadratura, ripetere ogni playback centinaia di volte giudicando il risultato di volta in volta è stata un’esperienza che difficilmente dimenticherò. Ogni movimento era un’avventura, tra ragnatele e insetti vari (special guest: le zanzare) che disturbavano la performance e rendevano il tutto molto più difficile. Montare il tutto con iMovie non è stato proprio un gioco da ragazzi, ma le scene in stop motion, le transizioni e gli effetti ricreati citando i video anni ’90 di Marylin Manson, mi hanno dato grande soddisfazione.”

OGGI STO BENE – IL TESTO

Testo e Musica di Fabio Garzia

Oggi sto bene

Esco fuori a respirare

Tanto è stupido restare e farsi male

E poi l’unica cosa che ci fa ancora parlare è litigare

Ma se quando fai l’amore non si sente più rumore e dura poco perché poi hai altro da fare

È un tuo diritto stare zitto fare il bravo

non fatare

Non senti che

È la fine del mondo

Ma rimango a guardare

E non mi frega niente

Di starti a sentire

Non chiedo scusa

Nessuna resa

Alzerò gli occhi

Senza difesa

Ti mostrerò i fianchi

Per farti colpire

Stringimi forte

O lasciami andare

Oggi sto bene

Perché infine stare bene è far finta di esser grandi e camminare

sorridere e pensare che sei l’unico a star male e io sto male

sguardi che trafiggono il tuo cuore come lame,

abbracciare il tuo nemico e farlo fare

E ti convinci che è normale

Ogni giorno è sempre uguale

non senti che

È la fine del mondo

Ma rimango a guardare

E non mi frega niente

Di starti a sentire

Non chiedo scusa

Nessuna resa

Alzerò gli occhi

Senza difesa

Ti mostrerò i fianchi

Per farti colpire

Stringimi forte

O lasciami andare

Oggi sto bene Sembra un film

Ma mi sa finisce male

Vorrei dirlo ad alta voce

Gridare sul finale

Chiuso a chiave, un animale

Che non cerca più di uscire

Che si è scelto le catene

Per dirsi che andrà tutto bene

