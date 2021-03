Anteprima Video: il bisogno di sfogare un sentimento di sconforto nel singolo “Vale La Pena” di Miriam Masala

E’ ora uscito in digitale il nuovo singolo di Miriam Masala Vale La Pena. Il brano sarà in radio dal 9 aprile, ma il videoclip diretto da Joe Foresta è in anteprima su All Music Italia.

Il brano nasce dal bisogno di sfogare un sentimento di sconforto. Un pezzo scritto dalla stessa Miriam insieme a Joe Foresta un pomeriggio nella cameretta studio di una casa in cui ora i due non vivono più.

“Anche quel sentimento non ci appartiene più, perché proprio con questo brano lo abbiamo esorcizzato. È stato custodito nei nostri cassetti per un po’ di tempo e proprio in questo momento particolare della vita dove ritorna lo sconforto abbiamo deciso di tirarla fuori e lasciare che chi la ascolta possa scacciare via i pensieri negativi come noi abbiamo fatto la prima volta che l’abbiamo suonata. Vale la pena è un brano da ascoltare in cameretta con le cuffie e lasciarsi semplicemente andare.”

Così Miriam Masala spiega la genesi del brano.

“Vale la pena è sicuramente il brano più intimo che nasce dalla condivisione di un sentimento tra me e Joe, mio amico, co autore e arrangiatore di alcuni miei brani. Un pomeriggio mentre parlavamo di musica, della nostra musica e del nostro futuro nella musica è nata per prima una domanda: Vale la pena di prendere porte in faccia, di vedere ogni tanto un enorme salita davanti a te? Poi condividendo strofe, melodie, è arrivata la risposta: Si! Ne vale assolutamente la pena! Questo pezzo è nato sicuramente da queste sensazioni ed oggi ho voluto condividerlo con più persone possibili. Non è un momento facile per nessuno di noi, soprattutto per il mondo dell’arte che da un anno è fermo e oggi più che mai Vale la pena farsi sentire e avere sempre quella “fame” positiva per fare musica e condividere questo con chi ha la tua stessa esigenza. Anche con il video, sempre io e Joe, che questa volta è stato anche regista, abbiamo voluto mantenere questo mood. Un viaggio dentro noi stessi e tutto il mondo che gira in torno, il mondo della musica, tramite giochi di luci. Io al centro di me stessa perché sempre da noi dobbiamo partire per riuscire ad arrivare dove vogliamo.”

ANTEPRIMA VIDEO MIRIAM MASALA VALE LA PENA

Il brano di Miriam Masala è accompagnato da un videoclip diretto da Joe Foresta e prodotto da Lova Lova. Si tratta di un viaggio all’interno di se stessi, guardando e affrontando il proprio io.

Si divide in due Miriam, una riflessiva e cosciente di tutto ciò che le gira attorno e una più temeraria e lottatrice per ottenere ciò che desidera!

Il video si svolge all’interno di un ambiente buio, circondato da mille luci, che potrebbero essere le tanto bramate luci della ribalta, ma in realtà è il nostro interno, con il nostro palcoscenico privato dove decidiamo come e quando far vedere chi siamo davvero!

VALE LA PENA – IL TESTO

Vale la pena sentire il peso dei giudizi

Vale la pena gli altri al mare

io su una sedia a scrivere e sudare

Vale la pena ogni centesimo speso

per spostarsi da casa per sognare di tornare.

Vale la pena pensare di valere qualcosa.

Di bussare a mille porte col destino in 3 minuti.

Vale la pena tentare, anche scegliere di soffrire,

di passare una giornata di merda che mi ricordi di volermi bene.

Tutto il male vale se poi il sogno vive

Tutto il male vale se poi il sogno vive

Vale la certezza di poter fallire

Quando sarai in cima dovrai ricordare

Che Si può ancora cadere

Ma va bene

Perché tutto il male vale se poi il sogno vive

Vale anche il dolore che non sai lasciare

Quando sei da sola nel tuo gran finale

Non avrai più fretta di voler riuscire

E vorrai ricominciare

Se poi qualcuno un giorno sta davanti a te

Con un foglio in mano, con una scritta sopra

Una parte di te diventa parte dei cuori di tanti.

E ti scende una lacrima.

Sarebbe da conservare per guardarla

ogni volta che la mente si blocca che non sai da dove iniziare.

Inizia sentendoti vincente,

capace di tutto e meno di nessuno.

Tutto il male vale se poi il sogno vive

Vale la certezza di poter fallire

Quando sarai in cima dovrai ricordare

Che Si può ancora cadere

Ma va bene

Perché tutto il male vale se poi il sogno vive

Vale anche il dolore che non sai lasciare

Quando sei da sola nel tuo gran finale

Non avrai più fretta di voler riuscire

E vorrai ricominciare

E quando

Le vostri voci intorno

Avranno un eco come un tuono

Avrò vinto il mio perché nel mondo

Ma continuerò ad avere fame.

Tutto il male vale se poi il sogno vive

Vale la certezza di poter fallire

Quando sarai in cima dovrai ricordare

Che Si può ancora cadere

Ma va bene

Perché tutto il male vale se poi il sogno vive

Vale anche il dolore che non sai lasciare

Quando sei da sola nel tuo gran finale

Non avrai più fretta di voler riuscire

E vorrai ricominciare