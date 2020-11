Sarà disponibile il 6 novembre in radio e in digitale il nuovo singolo di Miriam Masala La Parte Migliore di Me. Il videoclip diretto da Sara Cardillo è in anteprima su All Music Italia.

E se tutto ciò che scandisce la nostra quotidianità, i nostri problemi e i nostri rapporti fosse un gioco? È questo l’immaginario descritto e cantato da Miriam Masala nel suo nuovo singolo, caratterizzato da una componente testuale semplice, diretta e da una melodia accattivante che si incastra perfettamente con le sonorità anni ’80 tanto care all’artista.

“La parte migliore di me è un brano fresco… un brano di cui avevo bisogno per raccontare la nuova strada che ho deciso di prendere artisticamente. Ho sempre dato tanta importanza ai testi delle canzoni, ma finalmente con questo nuovo progetto sono riuscita a bilanciare l’amore che ho per le parole con la magia della musica. Volevo da tempo che i miei brani sentissero l’influenza degli anni 80, la vivacità nella semplicità e la voglia sempre di ballare e di essere sopra le righe.”

Queste le parole di Miriam Masala per descrivere il brano. L’artista prosegue.

“La parte migliore di noi Per molto tempo sta nascosta senza farsi trovare ed esce solo quando magari un po’ più in là con l’età si è consapevoli dei propri grandi pregi e dei peggiori difetti. Nel video si vede una telefonata tra me e un interlocutore misterioso dove cerco di spiegargli che la parte migliore di me non è fisica e non è neanche la mia voce. La parte migliore di tutti noi è la nostra testa, sono le nostre idee e i nostri valori.”

La Parte Migliore di Me arriva a qualche mese da Ballo da sola, singolo uscito a luglio di quest’anno e che idealmente inaugura una nuova fase artistica.

ANTEPRIMA VIDEO – MIRIAM MASALA LA PARTE MIGLIORE DI ME

Il nuovo singolo di Miriam è accompagnato da un videoclip diretto da Sara Cardillo. La semplicità la fa da padrona, arricchita però da una scelta di colori molto forti che rende la sequenza di immagini come cristallizzata, senza tempo. Cuore pulsante del video è un mix di forza, erotismo e ironia.

LA PARTE MIGLIORE DI ME – IL TESTO

Autori / Compositori

Miriam Masala

Giuseppe Foresta

Daniele Cavalca

Daniele Bagnoli

Vieni qui

seguimi in questa stanza buia

no non avere paura

non ci troveranno mai

loro lì fuori a chiedere chiedere

noi due da soli a credere credere

che questo mondo va bene così ora che mi dici si

come quando da bambini si giocava a non trovarsi più

ci cerchiamo con le mani e quando siamo vicini non so tu

ma io sento il mio corpo

che si libera dalle catene

che si apre e si chiude e tu sei la chiave

da quale parte di me devo iniziare

per farti innamorare

(la parte migliore di me)

da quale parte di me vuoi cominciare

per farmi perdere la testa e non pensare che a te

(la parte migliore di me)

per farmi perdere la testa e non pensare che a te

fai così

inventa storie per tenermi viva

fammi nascondere

dietro il tuo profumo di sole

caldo come il messico messico

con te perdo il senso del tempo

e mentre canto

comincio a sentirne l’effetto

(brucia e congela

ne voglio ancora)

da quale parte di me devo iniziare

per farti innamorare

(la parte migliore di me)

da quale parte di me vuoi cominciare

per farmi perdere la testa e non pensare che a te

(la parte migliore di me)

per farmi perdere la testa e non pensare che a te