E’ uscito L’estate a dicembre, il nuovo singolo del cantautore Patrizio Santo, brano selezionato tra i 65 di Sanremo Giovani 2019 che si sono esibiti lo scorso 3 novembre alle audizioni presso il Teatro delle Vittorie di Roma. Il videoclip è in anteprima su All Music Italia.

L’estate a dicembre (etichetta Ondesonore Records – distribuzione Believe Digital) arriva dopo l’ottimo riscontro del singolo Non ci ferma nessuno con il featuring di Luca Abete di Striscia la Notizia, grazie al quale sono stati donati 10’000 pasti al Banco Alimentare Nazionale (Qui il nostro articolo).

Il brano è stato scritto in collaborazione con l’autore Emilio Munda e rappresenta una dichiarazione d’amore moderna.

“L’estate a dicembre ha un arrangiamento “esplosivo” ed un testo ricco di significati, credo sia un brano molto radiofonico ed orecchiabile. Il videoclip è molto dinamico, girato in chiave internazionale, ricorda molto lo stile pop americano. Una canzone da dedicare alla persona più importante della propria vita, quella stessa persona che riesce a stravolgere anche le stagioni.”

Queste le parole del cantautore pescarese Patrizio Santo, che lo scorso anno è stato individuato e segnalato da Mina che ha notato la sua particolare versione del brano Troppe Note, all’interno del contest Maeba Mania (Qui il nostro articolo).

ANTEPRIMA VIDEO – PATRIZIO SANTO – L’ESTATE A DICEMBRE

Il videoclip del singolo L’estate a dicembre, realizzato dal regista Federico Casarella e che vede protagonista l’attrice Federica Di Nardo, è in anteprima su All Music Italia.

PATRIZIO SANTO – L’ESTATE A DICEMBRE – IL TESTO

Musica e testo: Emilio Munda, Patrizio Santo, Francesco Altobelli, Claudia Nori

Editori: Sugarmusic SPA – Ondesonore Records di Francesco Altobelli

Siamo attimi preziosi, siamo liberi

ma lo spazio aperto fa paura.

sotto questa pelle siamo nuvole,

in una pioggia di emozioni

so che mi raggiungerai

a passi piccoli e indecisi superi il confine, realtà aumentata e certezze in estinzione.

il cuore sa trovarti sempre in tutto ciò che vero profondo e infinito.

wooooh

e si accende l’estate a dicembre, riscaldi tutto in un secondo tu

che dentro porti il sole al nostro tempo e oltre queste anime d’argento

wooooh

stella cadente in un cielo d’inverno hai preso tutti i miei sogni insieme a te

che resti sempre fiamma quando il mondo è spento

meravigliosa è questa notte che traccia un segno e noi due qui

Passeggiamo sulla vita fino a perderci nei labirinti delle nostre mani

attraversi l’orizzonte oltre le nuvole e passato il temporale so che mi raggiungerai

a un passo dalla gioia, a un tuffo nell’amore, realtà perduta e certezze in collisione

il cuore sa trovarti sempre in tutto ciò che vero profondo e infinito.

wooooh

e si accende l’estate a dicembre, riscaldi tutto in un secondo tu

che dentro porti il sole al nostro tempo e oltre queste anime d’argento

wooooh

stella cadente in un cielo d’inverno hai preso tutti i miei sogni insieme a te

che resti sempre fiamma quando il mondo è spento

meravigliosa è questa notte e trova un senso

ora che l’universo apre nuovi mondi, non saliamo solamente per guardare giù

siamo ali sul tempo, un attimo è passato ma qui resti tu…

wooooh

e si accende l’estate a dicembre, in ogni bacio che ci scalderà

il battito è energia che sale dall’interno in queste anime d’argento

wooooh

stella cadente in un cielo d’inverno hai preso tutti i miei sogni insieme a te

che resti sempre la mia estate e resti sempre

l’estate a dicembre, l’estate a dicembre