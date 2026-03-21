Anteprima video: LaNobileA e Barbara Catera raccontano la fragilità in “malaMente”

Fuori in digitale dal 20 marzo, malaMente è il nuovo singolo di LaNobileA in collaborazione con il soprano lirico Barbara Catera. Il brano arriverà in rotazione radiofonica dal prossimo 26 marzo, ma oggi vi presentiamo in anteprima esclusiva su All Music Italia il videoclip ufficiale del pezzo.

Prodotto da Rory Di Benedetto, malaMente è un progetto intenso e fuori dagli schemi che fonde scrittura contemporanea e vocalità lirica in una narrazione emotiva potente. Scritto e interpretato dalle due artiste, il brano affronta il tema dell’ipersensibilità emotiva e del disagio interiore in una società che spesso banalizza il dolore e fatica ad ascoltare ciò che non è visibile.

Tra giorni in cui lo specchio restituisce bellezza e altri in cui diventa impossibile guardarsi, la canzone racconta il bisogno profondo di essere compresi e amati, trasformando la vulnerabilità in un atto di verità. La voce lirica di Barbara Catera apre uno spazio sospeso dove la fragilità diventa canto e la notte si trasforma in speranza, intrecciandosi con quella di LaNobileA in un contrasto emotivo che amplifica la forza del brano.

LaNobileA, malaMente: il videoclip in anteprima

Il singolo è accompagnato da un videoclip diretto da Giovanni Mazzarà, un racconto intimo fatto di sguardi, silenzi e piccoli gesti, che mostra come nei momenti più fragili la vera forza possa nascere dalla presenza e dal sostegno dell’amicizia.

A proposito del video e del significato del brano, LaNobileA racconta:

“Ciò che vediamo non sempre è ciò che è. Dietro sorrisi e superficialità ci può essere un cuore fragile e un animo sensibile. Molto spesso chi soffre tiene il dolore nascosto, perché non è mai opportuno mostrarsi deboli, sembra quasi non si abbia mai abbastanza dignità nella fragilità.”

“Il videoclip, con la regia di Giovanni Mazzarà, mostra come anche una donna adulta e consapevole possa aver voglia di abbandonarsi alla leggerezza, magari al brivido di un amore ‘clandestino’, e con al fianco un’amica sincera poi ci si sente più legittimati a ricercare la propria felicità, anche quando questa può turbare la nostra integrità. Ed è nella delusione poi che ci si ritrova davvero con chi ci ama dal profondo. Quella famosa spalla su cui piangere, quella mano sempre tesa, nella buona e nella cattiva sorte, che solo l’amicizia vera ci può dare.”

“Il videoclip non spiega didascalicamente il singolo ma abbraccia solo l’idea della meraviglia che si trova nelle nostre debolezze, nel provare a non essere sempre i numeri uno, nell’ammettere che siamo fatti di carne e di ossa e che sentirsi persi, certe volte, è un semplice e sincero atto d’umanità.”

Chi è LaNobileA

Angela Nobile, cantautrice siciliana classe 1986, inizia per gioco a cantare all’età di 24 anni con la vocal coach Barbara Catera, oggi anche collega ed amica. Dopo aver iniziato a lavorare sul campo con la sua band, proponendo musica jazz, swing e pop, ha collezionato diverse esperienze televisive e live importanti: da The Voice of Italy nel 2014 a Domenica In nel 2015, passando per le aperture dei concerti di J-Ax e Fedez (2015 e 2017 ) e di Mario Biondi nel 2022.

Tra il 2020 e oggi ha pubblicato due album, collaborando con autori e artisti di rilievo come Lorenzo Vizzini, Rory Di Benedetto, Mario Incudine e lo stesso Mario Biondi. Attualmente, oltre alla promozione del nuovo singolo, è impegnata in uno spettacolo che la vede protagonista come interprete delle canzoni della storica cantautrice siciliana Rosa Balistreri.