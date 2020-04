Anteprima video Felice Il ghiaccio in bocca. E’ uscito in digitale il 17 aprile il secondo singolo di Felice su Etichetta Fiero Dischi distribuzione Artist First.

Il brano, scritto insieme a Emiliano Bassi che ne è anche produttore artistico, parla di un amore ormai finito e descrive in maniera didascalica alcuni momenti di vita vissuta.

“Il ghiaccio in bocca è la mia confessione più intima. Un viaggio fra ricordi che ho provato a nascondere anche un po’ a me stesso. Il primo provino di questa canzone nasce come uno sfogo: mi ero appena lasciato e con questa canzone volevo liberarmi di un poo’ di cose… A distanza di tempo ho riascoltato il primo provino e la mia prospettiva è cambiata totalmente: quelle sensazioni, quei ricordi e quelle emozioni meritavano di essere raccontate. Allora ci ho messo dentro un sacco di nostalgia e qualche piccolo segreto. Oggi, alla protagonista della canzone, direi: non ti ho mai detto tutto questo ma spero che ascoltando questa canzone un pizzico di nostalgia possa venire anche a te, in fondo l’abbiamo vissuta insieme”.

Così Felice descrive il brano, confermando la sua attitudine a descrivere situazioni sentimentali condite da un’atmosfera malinconica e nostalgica.

Felice, giovane artista napoletano, si è fatto conoscere grazie alla partecipazione al talent The Voice Of Italy, nel Team Morgan. Lo scorso 17 gennaio ha pubblicato per l’etichetta Fiero Dischi il suo primo singolo dal titolo Le nostre litigate al mare.

ANTEPRIMA VIDEO FELICE IL GHIACCIO IN BOCCA

Il singolo è accompagnato da un videoclip prodotto da Big Up! Factory e Fiero Dischi e che vede la partecipazione straordinaria di Martina Di Stefano.

Così il team di produzione descrive il video:

“Il video è nato quasi per esigenza, data la situazione di “quarantena” imposta dal nostro governo proprio durante la pianificazione dell’idea creativa.

Una storia d’amore 2.0 fatta di emozioni, quotidianità e semplicità, che racconta i retroscena della vita di una giovane coppia, momenti di gioco, personali o di svago. Martina ha collaborato attivamente al progetto facendo per metà attrice e per metà “cameragirl”, seguendo alla lettera le indicazioni dettate dalla regia, fortunatamente il nostro team di lavoro è pieno di idee creative e la difficoltà del momento non ci hanno sconfortato e/o rallentato portando a casa un risultato al di sopra di ogni aspettativa! La scelta di non far mai vedere il lato maschile della coppia, oltre ad una scelta quasi obbligata, è stata fatta per permettere allo spettatore di immedesimarsi nei personaggi, LUI nel ragazzo al fianco della giovane protagonista e a LEI lasciamo la scelta e l’immaginazione nello scegliere il ragazzo più adatto alla nostra Martina. Ma sarà davvero Felice il giovane che si nasconde dietro l’obbiettivo?”

IL GHIACCIO IN BOCCA – IL TESTO

Testo: Felice Falanga, Emiliano Bassi

Musica: Felice Falanga

Quando mi parlavi

Dicevi troppe cose

E quando ti incazzavi

Mi riempivi di parole che male

E tu che mi aspettavi

Facevo sempre tardi

E tu che mi guardavi

Quando mettevo i tuoi occhiali

Sorridevi e mi fotografavi

Sai non ti ho mai detto

Che metto ancora

Il ghiaccio in bocca

Quando sto male

Quando sto male…per te

Quando ti vestivi con quella maglia verde

Fermavi tutto quanto e non capivo niente più niente…più niente

Sai non ti ho mai detto

Che scrivo ancora

Al tuo indirizzo di Gmail

Da quando non ci sei più

Da quando non ci sei na na na na na

na na na na na na na na na na na na na na na na

Sai non ti ho mai detto

Che metto ancora

Il ghiaccio in bocca

Quando sto male

E se sto male Va beh