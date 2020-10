Sarà disponibile dal 16 ottobre il nuovo singolo di Fabrizio Nitti E Tu Vivi. Il videoclip diretto dal regista Simone Noli è in anteprima su All Music Italia.

Il nome di Fabrizio Nitti è noto per la partecipazione al Festival di Sanremo 1998 insieme a Paolo Agnello con il brano I Ragazzi Innamorati.

“Questa canzone scritta con Paolo Agnello è nata pensando ai nostri figli, ricordandoci di noi alla loro età, alle difficoltà che la vita ti mette davanti, a stimolarli ad affrontarla con determinazione, a cercare di fare la differenza nelle piccole e grandi cose, ad ascoltare gli altri ma ragionare con la propria testa, a sapersi confrontare ed accettare le diversità ed essere attenti e pronti anche alla bellezza e alle opportunità che la vita ti offre. Straordinaria la location in cui abbiamo avuto l’opportunità di girare, il parco storico di Villa Serra a S. Olcese (Ge), riconosciuto tra i parchi più belli d’ Italia. È stato bello lavorare con dei ragazzi giovanissimi, quasi dei miei figli virtuali, che nell’ essere loro stessi hanno scritto la loro storia nella storia della canzone.”

Durante il lockdown ha pubblicato il singolo Resto a Casa, devolvendo tutti i diritti agli ospedali della sua Genova. Il 12 maggio in occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere ha pubblicato con il patrocinio di CGIL nazionale la canzone Un uomo e una donna come te.

FABRIZIO NITTI E TU VIVI – ANTEPRIMA VIDEO

“È stato bello lavorare con Fabrizio Nitti, siamo partiti da una sua idea e abbiamo cercato di sviluppare una storia nella storia, dove gli occhi e il cuore di un padre vedono e immaginano suo figlio vivere la vita, consigliandolo ma rimanendo a quella giusta distanza per far crescere al meglio, attraverso le proprie esperienze, un uomo di domani. Abbiamo anche cercato di valorizzare l’entroterra Ligure, in questo caso S. Olcese dove vive Nitti, e abbiamo avuto anche il privilegio di girare nel Parco Storico di Villa Serra, riconosciuto tra i parchi più belli d’Italia situato proprio nel comune stesso.”

Così il regista Simone Noli descrive il videoclip del brano E Tu Vivi, in anteprima su All Music Italia.

E TU VIVI – IL TESTO

Testo e musica di Fabrizio Nitti e Paolo Agnello

Edizioni: proprietà degli autori

Troverai una notte inutile

E una donna troppo facile

Ideali da difendere

E domande che ti uccidono

Senza cui non potrai vivere

Sbagli che ti porti dietro

Come un bagaglio indispensabile

Per non ricaderci dentro

Per dare alla vita un senso

Per capire che sei avvolto da

Un meccanismo inevitabile

Di odio e di fragilità

E tu vivi vivi

Costruendoti una meta

Inseguendo le occasioni

Che incontri sulla strada

E tu vivi vivi

E hai qualcosa di diverso

Che ti distingue dalla gente

Che non cammina dal tuo stesso verso

Scoprirai la solitudine

Che cancella e miete vittime

E le mani che ti tremano

Di un coraggio da comprendere

Scaverai nell’inquietudine

Di un amore senza regole

Nella rabbia che trasforma

Il più forte nel più debole

Questo è un giorno da percorrere

Come un viso indifferente

Agli sguardi della gente

Come un treno…qualunque

E tu vivi vivi

Costruendoti una meta

Inseguendo le occasioni

Che incontri sulla strada

E tu vivi vivi

E hai qualcosa di diverso

Che ti distingue dalla gente

Che non cammina dal tuo stesso verso

Foto di Roberto Castruccio