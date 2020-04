Venerdì 3 aprile uscirà in radio Tutto Quello che mi va (FAS Productions), il nuovo singolo degli Ecklettica, progetto nato nel 2012 da Gianmarco Romanelli (voce), Gianmarco Restante (batteria), Matteo Cortini (chitarra), Luca Molinari (tastiera) e Lorenzo Virgini (basso).

La band, che nel tempo ha avuto dei cambi di formazione, ha pubblicato nel 2016 l’Ep L’Amore Infedele e nel 2018 il singolo La Volta Giusta.

“Tutto Quello Che Mi va è il singolo che da anni volevamo scrivere e mai ci eravamo riusciti. E’ un mix letale di sentimenti umani che ci porta a capire chi siamo realmente. Noi siamo quello che vogliamo fare.”

Queste le parole degli Ecklettica, che poi aggiungono:

“La canzone nasce come un mantra che ci ronzava per la testa. È un inno alla libertà! In una vita divisa, dal vorrei ma non posso, ci spinge a concederci tutto quello che vogliamo senza aver paura delle conseguenze. A essere sinceri con noi stessi per poterci conoscere fino in fondo. Il pezzo, come tutti gli altri brani del disco, ha subito l’influenza dell’elettronica e della dance, da quella anni ’80 fino ad arrivare alla più recente, creando così un ibrido con lo stile pop-rock iniziale del gruppo.”

ECKLETTICA – TUTTO QUELLO CHE MI VA – VIDEOCLIP

Il videoclip del brano degli Ecklettica Tutto quello che mi va è stato diretto da Riccardo Cesaretti, già producer per conto di Honiro dei video di Briga e Ultimo ed è stato girato a Roma. La clip ha un look accattivante, grazie alla fotografia contrastata e dai colori saturi di Matteo De Angelis, impreziosita dall’uso di ottiche anamorfiche e dai movimenti fluidi delle riprese.

TUTTO QUELLO CHE MI VA – IL TESTO

Autori /compositori: Gianmarco Romanelli, Luca Molinari

Arrangiatori: Gianmarco Romanelli, Luca Molinari, Matteo Cortini, Gianmarco Restante

Il tuo fianco sul mio viso

Le mie labbra su di te

E siamo in due o forse tre

È stato all’improvviso una scusa inutile

Ci capita di tutto, camminare in un sogno

Camminare per stare sempre a metà

A volte sembra brutto

Ma è ciò di cui ho bisogno per stare nell’altra metà

È tutto quello che mi va , è tutto quello che mi va

Ho bisogno di stare a parlarti per ore

Anche se ora ho perso le cose da dire

È tutto quello che mi va, è tutto quello che mi va

Tutto quello che mi va, è tutto quello che mi va

Il rossetto sul cuscino le tue gambe su di me

Musica a palla e lacrime

Ok, non vedo fine a tutta questa magia

Ci capita di tutto, camminare in un sogno

Camminare per stare sempre a metà

A volte sembra brutto

Ma è ciò di cui ho bisogno per stare nell’altra metà

È tutto quello che mi va, è tutto quello che mi va

Ho bisogno di stare a parlarti per ore

Anche se ora ho perso le cose da dire

È tutto quello che mi va, è tutto quello che mi va

Ho bisogno di stare a guardarti per ore

Anche se ora ho perso le cose da dire

Cinquecento messaggi in un solo momento

Io ti sento dentro tipo scorrimento lento

Le parole che hai detto le porta via il vento

Non ci sono e non ti sento e non ti sento

È tutto quello che mi va, è tutto quello che mi va

È tutto quello che mi va, è tutto quello che mi va

è tutto quello che

Va…

è tutto quello che

È tutto quello che mi va, è tutto quello che mi va

è tutto quello che

Cinquecento messaggi in un solo momento

Io ti sento dentro tipo scorrimento lento

Le parole che hai detto le porta via il vento

Non ci sono e non ti sento e non ti sento

Foto di Luca Stendardi