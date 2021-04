Anteprima Video: una profonda analisi interiore nel singolo “Luce e Fango” di Eakos

E’ uscito lo scorso 23 aprile per Noize Hills Records il primo singolo ufficiale di Eakos intitolato Luce e Fango. Il videoclip, realizzato dalla regista Letizia Mazzoleni con Jacopo Finotelli, è in anteprima su All Music Italia.

Il brano racconta della precarietà di tutto ciò che viviamo nella vita, della fugacità delle esperienze e di quelle persone che, seppur importanti, sono solo di passaggio nel percorso individuale di ognuno di noi.

I rapporti umani hanno un valore inestimabile, ma così come iniziano, prima o poi finiscono. Forse è questo il cuore pulsante del brano: far comprendere che, per quanto brutale sia la fine di un rapporto, quello che importa veramente è ciò che le persone ci lasciano quando se ne vanno.

“Luce e Fango è il mio primo vero singolo, una canzone che mi permette di iniziare ad esistere come artista. Il pezzo è il risultato di una profonda analisi interiore derivata da un lungo periodo di frustrazione. Mi piacerebbe che il brano ispirasse le persone a volersi bene, a diffidare delle relazioni tossiche nella propria vita, ad adattarsi in qualsiasi situazione e a cambiare se necessario.”

ANTEPRIMA VIDEO – EAKOS LUCE E FANGO

Il videoclip ufficiale del singolo, diretto da Letizia Mazzoleni e ambientato nel quartiere Isola di Milano, vede come protagonista Eakos.

Il video, girato in un’unica sequenza, segue l’artista nella lunga notte, citata nella canzone, mentre attraversa un ponte. Il luogo rappresenta una metafora per la fase di passaggio descritta nel brano che ha un punto di inizio, il fango, e un traguardo finale, la luce, lì dove Eakos ritrova sollievo incontrando gli amici di sempre.

“Il video di Luce e Fango per me è molto significativo. Lo abbiamo girato in Isola, uno dei quartieri più artistici della città che amo, Milano. Ricollegandomi al testo della canzone, con questo video ho cercato di riportare in immagini tutte le sensazioni che ho provato. Il video è stato girato in un’unica sequenza nella quale attraverso un ponte, che poi è il luogo di passaggio per eccellenza. Durante questa transizione lascio trasparire tutta la frustrazione e il sentimento di rabbia che ho provato in un periodo buio della mia vita e che mi ha cambiato profondamente.”

LUCE E FANGO – IL TESTO

Testo e Musica di Davide Pennacchia, Alessandro Garbellini, Federico Bellantoni

Siamo tutti di passaggio per di qua

La paura è il paesaggio della città

Ho bisogno di dare a chi non mi da

Di coprire quel vuoto che sento ma

Non posso andare oltre

Qualcosa che si rompe

Ci seguono le ombre

Ma non ho colpe

Prima si ci riuscivo

Giù da li risalivo

Ma non posso bloccare la mente e il pensiero

Cambiamo ma intorno diventa più nero

Con il tuo dinero non ci compri un cazzo che serva davvero

Dovrei solo stare calmo

Diventare un po’ più falso

Toccare il cielo con il palmo

Me ne frego anche se sbaglio

Basterebbe solo convivere

Con la luce e il fango

Prima di buttarsi e decidere

Siamo tutti di passaggio per di qua

La paura è il paesaggio della città

Ho bisogno di dare a chi non mi da

Di coprire quel vuoto che sento ma

Non posso andare oltre

Qualcosa che si rompe

Ci seguono le ombre

Ma non ho colpe

Non racconto le storie che non ho vissuto

Per gli stupidi che si attaccavano ho avuto totale rifiuto

Facciamo i salti mortali ma questo presente è confuso

mi sembra chiuso, oggi sto muto, mi sono escluso

Guardo il sole che ora sorge

Mente chi dice che è forte

Dovrei spalancare quelle porte

Fare pace con la morte

Basterebbe solo resistere

Alla lunga notte

Prima di buttarsi e decidere

Siamo tutti di passaggio per di qua

La paura è il paesaggio della città

Ho bisogno di dare a chi non mi da

Di coprire quel vuoto che sento ma

Non posso andare oltre

Qualcosa che si rompe

Ci seguono le ombre

Ma non ho colpe

Foto di 52HERTZ (Anna Pennacchia)