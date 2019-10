Anteprima Video: “Da Qui a Giovedì”, il nuovo singolo dei Lontano da Qui

E’ uscito Da Qui a Giovedì, il nuovo singolo della band Lontano da Qui, formata dalla cantante toscana Elisa Castells e dai chitarristi romani Matteo Uccella e Michele Bellanova. Il trio si riaffaccia alla musica dopo l’ottimo riscontro del primo disco con questo nuovo progetto che fa da apripista al nuovo album che vedrà la luce nei prossimi mesi.

Da Qui è Giovedì, uscito in radio e nei digital stores il 25 ottobre, giorno in cui è stato presentato dal vivo la prima volta a Roma all’Asino che Vola, lo storico locale della Capitale. Durante il concerto verrà proiettato per la prima volta anche il videoclip, disponibile in anteprima su All Music Italia.

Nel live romano i Lontano da Qui presenteranno un repertorio che conterrà brani già editi (come il singolo La Barbona, Qui il videoclip), ma anche alcuni inediti tratti dal nuovo disco. Particolare l’arrangiamento realizzato con strumenti elettronici, come synth, batteria elettronica e sequenze.

Di nuovo giovedì nasce dalla volontà della band di raccontare lo scorrere del tempo e di come cambia la percezione del mondo una volta arrivati alla soglia dei trent’anni. Un respiro e in un tratto… è già giovedì. Il pretesto per il racconto è una storia d’amore.

“Di nuovo giovedì anticipa che nel nuovo disco i testi sono caratterizzati da una maggiore introspezione e autoanalisi. La scrittura dei nuovi brani è stata influenzata dalle sonorità delle band della attuale scena cantautorale italiana che più ci piacciono come Brunori Sas, La Rappresentante di Lista ed Eugenio in via di Gioia. Il Sound della canzone, così come quelli dei nuovi brani, è caratterizzato da una maggiore presenza di elementi elettronici, linea folk è sicuramente più sfumata rispetto al primo disco: synth e batterie elettroniche, infatti si sostituiscono a violino e clarinetto. Le chitarre acustiche rimangono comunque il centro arrangiativo di tutti i brani.”

Queste le parole della frontgirl Elisa Castells.

LONTANO DA QUI – DA QUI A GIOVEDÌ – IL VIDEOCLIP

Il singolo Da Qui a Giovedì è accompagnato da un videoclip diretto dal regista Roberto Mazzarelli, ideato dallo stesso artista insieme alla band con protagonista Sara Petti.

Dopo un lungo periodo estivo passato sui palchi di tutta Italia, ma anche in Austria, Svizzera, e Germania.

La band è attualmente concentrata nella creazione del nuovo album. Dopo il live di apertura all’Asino che vola, il tour proseguirà con una leg invernale nei club.

DI NUOVO GIOVEDÌ – IL TESTO

(Testo e Musica di Michele Bellanova)

Non riesco a crederci

Sei tornata qui

Questo significa

Che è di nuovo giovedì

Che stupida, ho chiuso

Per non affrontarti

Non come te che hai

La faccia di chi sa proteggersi

Ma tu non fai testo

Ti può crollare il mondo addosso

Ti tuffi dentro al mare mosso

Io invece scappo appena posso

Se prima il sabato sera ti dava i brividi

Ora l’inverno ti segna, ti lascia i lividi

E dici “non ho neanche il tempo per pensare”

Quando davanti a una birra eravamo liberi

Adesso un anno che passa non lo consideri

E dici “non ho più voglia di sbagliare”

Non voglio crederci

Sembra ieri che sei scappata via

E invece eccoti

È di nuovo giovedì

Il viaggio d’andata

È sembrato interminabile

Il tuo ritorno

Io nemmeno lo ricordo

Non resta nient’altro

Che immaginarsi di nascosto

A far l’amore dentro a un cesso

E fare finta che è presto

Che è ancora presto

Se prima il sabato sera ti dava i brividi

Ora l’inverno ti segna,ti lascia i lividi

E dici “non ho neanche il tempo per pensare”

Quando davanti a una birra eravamo liberi

Adesso un anno che passa non lo consideri

E dici “non ho più voglia di sognare”

Non riesco a crederci

Sei tornata qui

dentro ai tuoi occhi

tutti nostri giovedì