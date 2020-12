Sarà disponibile dall’11 dicembre il singolo d’esordio di Aurora Batlle intitolato Amp Up Myself. Il videoclip realizzato da Mitch Box Productions è in anteprima su All Music Italia.

Aurora Batlle è una cantautrice e musicista nata nel 2000 a Lugano, ma di origine italiana e spagnola. La sua passione per la musica inizia fin da subito grazie al padre che la influenza fin dalla tenera età, facendole ascoltare brani di vari generi musicali.

Affascinata da vari strumenti musicali, comincia a suonare il pianoforte e il violoncello che accrescono sempre di più la sua passione.

Verso i quindici anni inizia a studiare canto e dal 2019 è una delle allieve della Pop Music School di Paolo Meneguzzi, intraprendendo diverse discipline come il ballo e la recitazione.

“Questa canzone l’ho scritta per rivendicare me stessa e quello che sento, smettendo di sottovalutare il mio pensiero. Ho scelto come primo singolo questa canzone da me composta, nella speranza che possa essere d’ispirazione alle persone che stanno vivendo una situazione simile e che questo possa dare loro la forza di reagire.”

Queste le parole di Aurora Battle per spiegare il Amp Up Myself, brano prodotto da Andrea Mattia Gentile per PopMusicLabel.

Il titolo significa letteralmente “amplificare me stessa”. Scritto in un momento di profonda riflessione, il brano è una vera e propria rivalsa personale, l’unione simbiotica di note e parole con cui Aurora canta il suo trionfo su tutto ciò che è stato per lei fonte di sofferenza emotiva e psicologica in ambito relazionale.

ANTEPRIMA VIDEO AURORA BATLLE AMP UP MYSELF

“In un momento particolare della mia vita ho preso consapevolezza che spesso tendevo ad adattarmi a qualsiasi situazione sottovalutando me stessa. Nel rendermene conto ho scelto di allontanare tutti i pensieri esterni e ascoltarmi nel profondo, e così è nata l’ispirazione per questa canzone. Nel video ho voluto ricreare una situazione che rappresentasse uno dei motivi che ha fatto nascere in me la voglia di ascoltarmi.”

Queste le parole di Aurora per descrivere brano e videoclip, prodotto da Mitch Box Productions e girato in Ticino, all’American Bowling a Quartino. Ha per protagoniste Aurora Batlle e alcune amiche intente a godersi una serata insieme per divertirsi e non pensare. Tutto procede nel migliore dei modi fino a che non spunta proprio lui… l’ex ragazzo di Aurora.

AMP UP MYSELF – IL TESTO

Testo e Musica di Aurora Batlle

But it’s not okay

if you leave me without looking at me,

if you leave me without saying anything ohh yeahh

They ask me:

“don’t you believe is just play for fun ? Please leave me alone..”

ohh ohh yeah oh yeah oh yeah

But it’s not okay

If you don’t respect me,

it’s not okay if you don’t listen to me,

to me, to me ohh

loving you for that second baby was beautiful,

but now listen to me powerful man,

I’m the one telling you it’s done,

it’s done

But it’s not okay if you don’t respect me,

it’s not okay if you don’t listen to me! Ohh ohh

We fell in love to not feel bad, feel bad

Even if it’s not worth it anymore.

What if your gaze were poised on me Only?

But I would betray myself if I stayed here with you

it’s not okei to die having you scoffing at me,

if you tear my petals lughing at this