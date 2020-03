Atlante è il nuovo singolo della band Lettera 22, estratto dall’album Radio Televisione Italiana uscito nel 2019.

Il brano narra un viaggio notturno in cui le riflessioni si perdono in una dimensione onirica, in cui è forte la volontà di andare oltre, per evitare di farsi travolgere da ciò che caratterizza il nostro presente, ovvero quell’aridità di sentimenti che permette solo pensieri materiali.

“Atlante racconta la catarsi della musica, dell’arte che permette di uscire dai confini del nostro piano di realtà per spostare la nostra percezione un passo più in là: dove un camion diventa un’astronave, un tratto autostradale si trasforma in un settore della via lattea, una discoteca diventa un’isola e una band potrà salvarvi la vita. “

I Lettera 22 si formano a Recanati nel 2010 e, dopo aver pubblicato nel 2011 l’album Contorno Occhi, hanno aperto concerti per numerosi artisti del panorama nazionale. Nel 2014 hanno pubblicato Le nostre domeniche, il secondo album in studio prodotto da Paolo Benvegnù.

Nel 2019, dopo aver pubblicato il disco Radio Televisione Italiana, sono stati selezionati per la 30° edizione del Festival Musicultura.

ANTEPRIMA VIDEO – LETTERA 22 – ATLANTE

Il brano è accompagnato da un videoclip realizzato da Caos Crew, in anteprima su All Music Italia.

ATLANTE – IL TESTO

Testo e musica di Gianluca Pierini e Fabretti Francesco

“Senigallia – Ancona” è vuota stanotte

non ho voglia di cantare

seguo la scia di un camion

che sembra un’astronave

un Padre Pio spaziale

fende il buio della notte

con una scritta al led mi dice

“Smetti di fumare”

Tornerà la notte

ti porterò a una festa all’autogrill

e fra le luci blu

i “Camogli” ed i peluche

noi abbiamo vinto tutto

È quasi l’alba e sul lungomare

c’è una notte che muore

e un forno che apre

ti prendo la colazione

rientro in punta di piedi

tanto poi cadrà qualcosa

un messaggio al cellulare dice:

“T’ho sentito arrivare

con la grazia di un temporale.”

Tornerà la notte

fra le costellazioni e fra i juke-box

negli orari di apertura delle tue paure

Tornerà la notte

fra i bassi di una discoteca

e le bevute blu

e tornerai di nuovo

a chiedere al dj

“There’s a light never goes out

there’s a light never goes out.”

Tornerà la notte

fra i sub e i bassi dell’autoradio

di una panda blu

nel pulsante d’emergenza

al casello di “Ancona Sud”

che ripete sempre: “Buon viaggio”

che ripete sempre: “Buon viaggio”

che mi dice: “Buon viaggio”

E senza dire niente

noi abbiamo vinto tutto

senza dire niente

senza fare niente

senza avere niente

noi abbiamo vinto tutto.