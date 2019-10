E’ disponibile in anteprima esclusiva su All Music Italia il videoclip di Antonio’s Choro del chitarrista e compositore Renato Caruso, pezzo tratto dall’album strumentale Pitagora Pensaci Tu, pubblicato da iCompany e distribuito da Self.

L’album racchiude 11 composizioni inedite e 2 cover (Quando di Pino Daniele e Tears in heaven di Eric Clapton) in cui Renato Caruso esprime la sua personalità e il suo universo musicale grazie alla sua chitarra (Qui un articolo sul suo progetto Un Uomo in Bossa).

L’artista descrive così Antonio’s Choro:

“Il brano è dedicato ad un mio caro amico e alle avventure passate insieme durante gli anni dell’adolescenza, è quindi una delle mie composizioni più nostalgiche. Il termine Choro infatti, tra le varie accezioni, significa anche lamento.”

L’utilizzo della parola Choro non è casuale. Si tratta di un termine portoghese che indica la struttura portante e più essenziale della musica strumentale tradizionale brasiliana, nata intorno al 1870, quando i suonatori di musica popolare di Rio de Janeiro cominciarono ad eseguire un repertorio di danze europee contaminandole con la loro tradizione interpretativa.

ANTEPRIMA VIDEO – ANTONIO’S CHORO – RENATO CARUSO

Il videoclip di Antonio’s Choro è stato ideato e girato dal regista Matteo Bonatti.

Il protagonista è cattura Renato Caruso ripreso mentre suona la sua chitarra in due location diverse, entrambe immerse nella natura incontaminata e messe in risalto dalle riprese aeree: il Lago di Garda e il Castello di Brescia.

Si tratta di un video semplice e in cui è esaltata l’essenza artistica del chitarrista, immerso in un’universo artistico privo di suoni elettronici o effetti che potrebbero distorcere il naturale suono della chitarra acustica.

Così Renato Caruso descrive il videoclip:

“Il video è un viaggio nella riscoperta della bellezza dalla natura. Natura intesa come libertà spirituale e purezza del suono della chitarra, nessun effetto o filtro, semplicemente la vibrazione di una corda.”

