Il vortice di Annalisa torna nuovamente al vertice delle classifiche dopo Sanremo 2024

Se il 2023 è stato sicuramente l’anno di Annalisa il 2024 parte già con il botto per l’artista che con la sua “Sinceramente” si sta rivelando la donna di maggior successo del Festival grazie alla sua “Sinceramente“.

Lo scorso anno Annalisa ha superato oltre 1 milione e 300 mila copie certificate arrivando ad un totale di 34 Dischi di Platino e 14 Oro.

Il suo ultimo disco, “E poi siamo finiti nel vortice”, ha debuttato al primo posto della classifica FIMI ed ha conquistato velocemente il disco d’oro. Risultato che sta andando a salire ulteriormente grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo 2024.

L’edizione speciale del disco con all’interno il brano in gara è infatti risalito in classifica portandosi sino alla posizione numero #2 nella classifica FIMI album e in quella del fisico. Lo precede solo la compilation del Festival di Sanremo.

Il vortice di Annalisa non ha nessuna intenzione di fermarsi e il nuovo singolo, “Sinceramente“, è al terzo posto dei brani più trasmessi in radio mentre il videoclip ufficiale, oltre 7 milioni di views, è secondo nelle tendenze musica di YouTube.

Anche migliore il risultato su Spotify dove l’album di Annalisa è il più ascoltato e “Sinceramente” è ad oggi il miglior debutto al femminile su Spotify Italia del 2024 e il quinto miglior debutto femminile nel mondo.

Ora la cantautrice, fresca del riconoscimento di “RTL 102.5 #RADIOFESTIVAL” 2024, in collaborazione con EarOne, che ha decretato il suo brano come il più radiofonico fra le canzoni in gara alla 74a edizione del Festival di Sanremo, è pronta a tornare in tour.

ANNALISA LIVE

Ad aprile parte il “TUTTI NEL VORTICE PALASPORT” a cui farà seguito il suo primo live all’Arena di Verona e, in estate, il “TUTTI NEL VORTICE OUTODOOR”, una serie di concerti in festival prestigiosi . Tutti i i live sono organizzati da organizzato e prodotto da Friends & Partners.

Ecco le date:

6 aprile 2024 @FIRENZE – Nelson Mandela Forum

8 aprile 2024 @TORINO – Inalpi Arena

10 aprile 2024 @MILANO – Forum (Assago) SOLD OUT

12 aprile 2024 @BARI – Palaflorio

13 aprile 2024 @NAPOLI – Palapartenope

17 aprile 2024 @BOLOGNA – Unipol Arena

21 aprile 2024 @ROMA – Palazzo dello Sport

24 aprile 2024 @PADOVA – Kione Arena

29 aprile 2024 @MILANO – Forum (Assago)

16 giugno ANNONE DI BRIANZA (LC) – NAMELESS FESTIVAL

21 giugno BELLINZONA – CASTLE ON AIR

26 giugno FERRARA – FERRARA SUMMER FESTIVAL

06 luglio CATTOLICA (RN) – ARENA REGINA

12 luglio MAROSTICA (VI) – MAROSTICA SUMMER FESTIVAL

17 luglio GENOVA – LIVE IN GENOVA FESTIVAL

26 luglio CATANIA – VILLA BELLINI

27 luglio PALERMO – CANTIERI CULTURALI ZISA

02 agosto FORTE DEI MARMI (LU) – VILLA BERTELLI

06 agosto GALLIPOLI (LE) – PARCO GONDAR

08 agosto PESCARA – ZOO MUSIC FEST

10 agosto BAIA DOMIZIA (CE) – ARENA DEI PINI

12 agosto ROCCELLA JONICA (RC) – ROCCELLA SUMMER FESTIVAL

17 agosto OLBIA – RED VALLEY FESTIVAL