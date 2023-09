Con un trailer iconico Annalisa ci prepara al singolo che anticipa l’album… un disco che ha già 100 milioni di stream!

Annalisa nuovo singolo in arrivo… l’annuncio arriverà domani, lunedì 4 settembre alle ore 13 sui social dell’artista. La cantante ha da poco svelato copertina, titolo e versioni in uscita di “E poi siamo finiti nel vortice“, il suo nuovo attesissimo disco che parte già con cifre record prima dell’uscita.

Prima di scoprire questi record andiamo a fare un recap dell’ultimo anno discografico della cantante, un momento d’oro partito proprio a settembre del 2022 con l’uscita di “Bellissima“. Il brano è stato certificato con tre dischi di platino.

Nei mesi successivi sicuramente il momento più complesso. Bisognava infatti andare a confermare questo successo. E così è stato.

Ad aprile è uscita “Mon amour” e il brano, ancora oggi, cinque mesi dopo, è presente nella Top 10 della classifica FIMI singoli, e tra i brani più passati dalle radio italiane. Anche per questa canzone è arrivato il triplo disco di platino.

Ora, dopo un’estate che l’ha vista protagonista anche al fianco di Fedez e Articolo 31 con “Disco paradise“, il sold out della data al Forum prevista per novembre e il lancio delle date live del 2024, tutto è pronto per il terzo singolo, l’ultimo prima dell’uscita del disco.

Annalisa nuovo singolo in arrivo

Il trailer con cui Annalisa ha annunciato l’arrivo del nuovo singolo, senza svelarne al momento titolo o data di uscita (probabilmente venerdì 11 settembre, la certezza arriverà con l’annuncio di lunedì 4), è degno delle grande star del pop internazionale.

Nel filmato la cantante non appare ma la telecamera si muove inquadrano tre manichini. Il primo, vestito rosso e lunga parrucca rossa, rappresenta l’outfit di “Bellissima“. Il secondo, bustino, cravatta e una parrucca con caschetto nero, quella usata per la copertina del singolo, simboleggia “Mon amour“.

E infine un terzo look, quello che sarà alla base del nuovo singolo. Si passa dal nero al bianco. Per la precisione un top bianco con una giacca di pelle del medesimo colore. In quel momento si intravede la mano di Annalisa che prende la giacca.

Questa nuova canzone sarà, come già detto, l’ultimo singolo prima dell’uscita di “E poi siamo finiti nel vortice“, ottavo album in studio della cantante in uscita per Warner Music Italy il 29 settembre.

